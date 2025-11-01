Sorgt für gute Laune am Frühstückstisch: White Choc Porridge mit Kokos-Mango-Topping

Das White Choc Porridge mit Kokos-Mango-Topping klingt nach einem Frühstück, das gute Laune macht – und genau das tut es. Die Kombination aus cremigem Haferbrei, weißer Schokolade und tropischem Obst liefert nicht nur Energie, sondern bringt auch ein kleines Stück Sonne in den aktuell recht tristen Herbstalltag.

White Choc Porridge: das neue Lieblingsfrühstück

Porridge ist weltweit ein beliebtes Frühstücksgericht. Es kommt ursprünglich aus Schottland und war damals ein günstiges und sättigendes Grundnahrungsmittel für Arbeiterfamilien. Und auch schon in der Antike wurden Breie aus verschiedenen Getreiden zubereitet. Das Konzept ist also nicht neu, aber heute wahrscheinlich leckerer denn je.

Haferbrei gibt es in unzähligen Varianten – von süß bis herzhaft. So schmeckt es immer wieder anders und wird nie langweilig. Wenn es schnell gehen muss, kannst du fertiges Porridge verwenden und es aufpeppen. Oder du bereitest dir das Porridge frisch zu. Dafür bringst du Milch, Pflanzendrink oder Wasser in einem Topf zum Kochen und rührst Haferflocken und eine Prise Salz hinein. Den Haferbrei lässt du dann noch einige Minuten schwach köcheln und für weitere fünf Minuten ziehen.

Danach kannst du ihn mit allem verfeinern, wonach dir der Sinn steht. In unserem Fall ist das mit Kokos, Mango und weißer Schokolade. Wer mag, kann auch noch ein wenig Limettenabrieb unterrühren.

Mit dem White Choc Porridge mit Kokos-Mango-Topping kannst du den Tag mit einem Lächeln und ganz viel Genuss beginnen oder dir zwischendurch etwas Gutes tun – und das ganz ohne komplizierte Zubereitung. Guten Appetit!

Verwöhne dich morgens auch mal mit dem Germknödel-Porridge oder genieße das würzige Pumpkin-Pie-Porridge. Lecker, vor allem im Herbst, ist auch das Zimt-Porridge mit Birnen.

White Choc Porridge mit Kokos-Mango-Topping Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 ml Milch oder pflanzliche Alternative oder Wasser

4 EL zarte Haferflocken

1 Prise Salz

100 g Mangowürfel TK

25 g weiße Schokolade

25 g frische Kokosnuss

50 g Kokosjoghurt

1 TL geröstete Kokoschips online z.B. hier 🛒 Zubereitung Gieße die Milch in einen Topf und gib die Haferflocken sowie 1 Prise Salz hinzu. Lass alles zusammen aufkochen und 1-2 Minuten weiter köcheln. Lass das Porridge anschließend noch 5 Minuten ziehen. Gib die Mangowürfel in eine Küchenmaschine und püriere sie. Füge gegebenenfalls etwas Wasser hinzu. Zerteile die weiße Schokolade grob und schmilz sie über einem Wasserbad oder in der Mikrowelle. Schneide das Kokosnussfleisch in schmale Streifen. Fülle das Porridge in eine Schüssel und rühre die geschmolzene Schokolade und den Kokosjoghurt unter. Toppe es zum Schluss noch mit dem Mangopüree, den Kokosnussstreifen und gerösteten Kokoschips. Notizen Verschönere deinen Frühstückstisch gleich noch mit einer selbstgemachten Bubble-Vase , in die du frische Blumen stecken kannst.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.