Feigen sind eine Delikatesse: Doch wie isst man sie richtig?

Feigen gelten als Delikatesse. Sie werden seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden von Menschen unterschiedlichster Kulturen geschätzt und regelrecht verehrt. Sie gelten als Symbol der Fruchtbarkeit, des Wohlstands, der Lebensfreude – aber auch der Sünde. Ihnen werden aphrodisierende Effekte nachgesagt. Sie haben positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Doch eine Frage umgibt die Superfrucht, eine, über die einfach keine einheitliche Meinung besteht: Wie isst man Feigen eigentlich? Dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen.

Wie isst man Feigen?

Geht man im Sommer in Südeuropa spazieren, kommt man nicht umhin, den Duft von reifen Feigen in der Nase zu haben. Schwer liegt er in der Luft und man bekommt direkt Lust, sich irgendwo in den Schatten zu setzen und die prallen Früchte zu naschen. Aber wie isst man Feigen überhaupt? Schließlich passiert es nicht selten, besonders bei reifen Exemplaren, dass der Saft bei jeder Berührung der Frucht fast austritt. Wie du das verhindern kannst, erfährst du bei uns!

Diese Feigen schmecken am besten

Bevor wir uns der Frage widmen, wie man Feigen essen sollte, ist es wichtig, die richtigen Exemplare herauszusuchen. Feigen werden meist nach Deutschland importiert und kommen im Sommer aus Italien und Spanien. Das Schwierige bei Feigen: Sie reifen, einmal geerntet, nicht nach. Kaufst du also unreife Feigen, werden sie bei dir zu Hause nur fest und alt. Schneidest du eine unreife Feige auf, tritt ein bitterer Milchsaft aus, die Früchte sind roh nicht genießbar.

Achte also darauf, dass du reife Feigen kaufst. Diese erkennst du daran, dass sie süß duften, prall aussehen und auf leichten Druck nachgeben. Apropos Druck: Pass auf, dass die Früchte beim Transport keinen Schaden nehmen. Bekommen sie Druckstellen, faulen oder schimmeln sie an diesen schnell. Das beantwortet die Frage, welche Feigen man essen sollte. Aber wie man sie essen sollte, bleibt ein Mysterium. Aber nicht mehr lange. Hier sind drei Möglichkeiten, wie man Feigen essen kann.

Wie isst man Feigen? Am besten mit Schale!

Die einfachste Möglichkeit, wie man Feigen isst, ist sehr einfach. Wasche sie vorsichtig ab und beiße hinein. Denn was viele nicht wissen: Die Schale von Feigen ist essbar. Und nicht nur das. Sie steckt voller guter Inhaltsstoffe, welche die Frucht zu einem wahren Superfood machen. In der Schale von Feigen stecken sogenannte Polyphenole, sekundäre Pflanzennährstoffe, die sehr gesund sind. Sie schützen die Zellen nämlich vor freien Radikalen und senken den Blutdruck. Zudem ist der Ballaststoffgehalt der Schale hoch, was deine Verdauung unterstützt.

Isst du Feigen mit Schale, solltest du bestenfalls Früchte in Bio-Qualität kaufen. So stellst du sicher, dass sich keine gefährlichen Pestizidrückstände auf der Schale befinden.

Feigen auslöffeln

Manchmal ist es allerdings keine Option, die Schale mitzuessen. Sei es, weil sie verunreinigt ist, du gerade nichts zum Waschen parat hast oder du schlicht und einfach das Gefühl der Schale im Mund nicht magst. Hier ist eine Lösung dafür: Halbiere die Feige mit einem Messer und löffle sie aus wie eine Kiwi. Alternativ kannst du sie auch auseinanderreißen, umstülpen und das Fruchtfleisch herausnagen.

Feigen zerschneiden

Sollte keine andere Möglichkeit funktionieren, gibt es immer noch diese: Schneide die Feige in Viertel oder Achtel und ziehe die Schale von den Fruchtsegmenten ab. Je reifer die Frucht allerdings ist, desto schwieriger kann es sein, dass das Fleisch zusammenhält.