Kaki richtig essen: Diesen Fehler machen viele

Jedes Jahr freue ich mich auf den Herbst, denn er bedeutet, dass es endlich wieder Kakis gibt. Die orangefarbenen Früchte, auch Honig- oder Götterapfel genannt, schmecken einfach zu gut und ich greife im Supermarkt immer gern zu. Zu Hause kam dann jedoch lange eine Frage auf: Wie isst man Kaki eigentlich? Mit oder ohne Schale, geschnitten oder ganz? Hier findest du die Antwort und die häufigsten Fehler.

Wie isst man Kaki richtig?

Kakis, die du auch oft unter den Namen Sharonfrucht oder Persimone findest, stammen ursprünglich aus Ostasien. In Japan gelten sie als eine der ältesten Kulturpflanzen überhaupt und werden genascht, getrocknet oder zu Essig verarbeitet. Mittlerweile haben sie ihren Weg auch zu uns gefunden und erfreuen sich großer Beliebtheit. Nur der Verzehr der Früchte ist nicht ganz einfach. Wie isst man Kakis?

Muss man Kakis schälen?

Hierzulande findet sich meist die Sorte Rojo brillante. Es handelt sich um eine Züchtung aus Spanien, die durch eine Besonderheit auffällt: Sie ist in jedem Zustand essbar. Urformen der Frucht wirken stark adstringierend, wenn sie nicht reif sind. Das bedeutet: Beißt du in eine solche Kaki, fühlt sich dein Mund pelzig an. Das passiert dir mit dieser Züchtung nicht. Ein weiterer Vorteil: Die Rojo brillante ist auch mit Schale essbar. Bei anderen Sorten kann die Schale zu fest sein oder bitter schmecken, bei dieser nicht. Achte jedoch darauf, dass du Bio-Früchte kaufst, denn andere können mit Pestiziden behandelt worden sein.

Kakis schmecken nicht nur wunderbar, sondern sehen auch noch ganz hervorragend aus. Zu schade, um sie in einem Küchenschrank verschwinden zu lassen. Stattdessen kannst du sie mithilfe der richtigen Obstschale🛒 richtig in Szene setzen.

Wie isst man Kakis: die besten Varianten

Kakis aus dem Supermarkt kannst du also mit Schale essen. Das ist schon mal gut. Alles Weitere – und das mag jetzt etwas klischeehaft klingen – liegt bei dir. Hier sind die drei besten Möglichkeiten:

Aufgeschnitten genießen

Kakis lassen sich hervorragend in dünne Scheiben schneiden. Gerade für Früchte, die noch etwas fester sind, ist das perfekt. Schnapp dir dafür einfach ein scharfes Messer und schneide sie, so dünn du kannst. In dieser Form eignen sich die Früchte übrigens auch hervorragend als Kaki Caprese oder Kaki-Salat. Genauso gut kannst du die Honigäpfel aber auch in Viertel oder Achten schneiden. So machen sie sich besonders gut für unterwegs.

Kaki wie einen Apfel essen

Ebenfalls für feste Varianten eignet es sich, Kakis wie einen Apfel zu essen. Das heißt, ab in die Hand damit und herzhaft reinbeißen. Aber Achtung: Die Früchte sind oftmals sehr saftig und es wird mit Sicherheit kleckern. Dennoch guten Appetit!

Gut zu wissen: Gibt es einen Unterschied zwischen Kaki, Persimone und Sharonfrucht? In unserem Leckerwissen findest du die Antwort. Hier verhelfen dir auch viele weitere Ratgeber das Leben in der Küche. Finde heraus, ob du Rote Bete roh essen kannst oder warum dein Hefeteig nicht aufgeht.

Mit einem Löffel auslöffeln

Aber was ist mit den Früchten, die weich, ja beinahe schon überreif sind? Diese lassen sich nur schwer schneiden und wenn du auf die Idee kommen solltest, sie wie einen Apfel zu essen, kannst du danach direkt mit deinen Klamotten unter die Dusche springen. Lege die Frucht einfach in eine Schüssel und schneide die Schale so ein, dass du sie aufklappen kannst. Löffele die Frucht dann wie einen Pudding. Das perfekte Dessert!

