Wie viel Reis pro Person braucht man eigentlich?

Reis gehört zu den Grundnahrungsmitteln und ist aus vielen Küchen weltweit nicht wegzudenken. Egal, ob du ein einfaches Familienessen oder ein großes Festmahl planst, die richtige Menge Reis zu kochen, ist entscheidend. In diesem Artikel erfährst du, wie viel Reis pro Person du einplanen solltest und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.

Soviel Reis braucht man pro Person

Je nachdem, welches Gericht du zubereitest, kann die benötigte Reismenge variieren. Für einfache Beilagen reicht oft weniger Reis als für Hauptgerichte.

Reis als Beilage

Wenn Reis als Beilage dient, benötigst du weniger, als wenn er die Hauptzutat eines Gerichts ist. Eine gängige Portion beträgt hier 50 bis 75 Gramm ungekochten Reis pro Person. Dies entspricht etwa einer halben Tasse. Der Reis wird beim Kochen ungefähr das Doppelte an Volumen gewinnen, sodass du mit 100 bis 150 Gramm gekochtem Reis pro Person rechnen kannst.

Reis als Hauptgericht

Planst du ein Gericht, bei dem Reis die Hauptzutat ist, wie beispielsweise ein Risotto oder eine Paella, solltest du mehr Reis einplanen. Hier empfiehlt es sich, pro Person etwa 100 bis 125 Gramm ungekochten Reis einzuplanen. Das ergibt dann etwa eine Tasse ungekochten Reis pro Person, was in gekochtem Zustand ungefähr 200 bis 250 Gramm ergibt.

Besonderheiten bei speziellen Reissorten

Die Menge des Reises kann auch von der verwendeten Reissorte abhängen. Langkornreis, wie Basmati- oder Jasminreis hat eine andere Kochzeit und Wasseraufnahme als Rundkornreis, zu dem Sushi-Reis oder der Risotto-Reis Arborio gehören. Als Faustregel gilt jedoch, dass die oben genannten Mengen für die meisten Reissorten zutreffen.

Wie berechnet man die richtige Menge Reis für größere Gruppen?

Wenn du für eine größere Gruppe kochst, wie etwa für eine Party oder ein Familienfest, ist es wichtig, die Mengen genau zu berechnen, um sicherzustellen, dass jeder satt wird und nicht zu viel übrig bleibt.

Überlege dir vorher, wie viele Personen du bewirten möchtest. Berücksichtige die Art des Gerichts und ob es sich um ein Hauptgericht oder eine Beilage handelt. Multipliziere die Anzahl der Gäste mit der Menge Reis pro Person, die wir dir oben genannt haben. Plane etwa 10-20 % mehr Reis ein, um sicherzustellen, dass wirklich jeder satt wird und eventuell auch noch Nachschlag nehmen kann.

Wie beeinflussen Portionsgrößen und Essgewohnheiten die Menge?

In einigen Kulturen wird Reis in größeren Mengen verzehrt, während in anderen eher kleinere Portionen üblich sind. Kinder essen im Allgemeinen weniger als Erwachsene. Besonders hungrige Gäste können größere Portionen verlangen. Bei einer gemischten Gruppe solltest du dies berücksichtigen und eventuell die durchschnittliche Portion etwas nach oben oder unten anpassen. Wenn du mehrere Gänge oder viele Beilagen planst, kannst du auch die Reismenge reduzieren.

Kreative Resteverwertung

Sollte trotz sorgfältiger Planung Reis übrig bleiben, kannst du ihn am nächsten Tag wunderbar weiterverwenden. Hier ein paar Ideen:

Reisauflauf: Mische den gekochten Reis mit Gemüse, Käse und Gewürzen und backe ihn im Ofen.

Gebratener Reis: Brate den Reis mit Eiern, Gemüse und Sojasauce an – perfekt für ein schnelles Mittagessen.

Reissuppe: Verwende den Reis als Basis für eine herzhafte Suppe.

Reissalat: Richte ihn mit Gemüse und Hähnchen oder Thunfisch und einem leckeren Dressing an.

Mit diesen Tipps und Informationen solltest du in der Lage sein, die richtige Menge Reis pro Person zu planen und zuzubereiten. So steht einem gelungenen Essen nichts mehr im Wege!

