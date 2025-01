Wiener Melange: ein Kaffee mit Geschichte

Die Wiener Melange ist mehr als nur ein Kaffeegetränk. Sie gehört untrennbar zur Wiener Kaffeehauskultur, die seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil der Stadt ist. Das Kaffeehaus ist in Wien mehr als nur ein Ort zum Kaffeetrinken – es ist ein Treffpunkt für Menschen, die das Leben genießen. Probiere diese Spezialität selbst aus und bring ein Stück Wiener Lebensgefühl in dein Zuhause.

Die Magie der Wiener Melange

Die Wiener Melange entstand vermutlich im 19. Jahrhundert, als Kaffeehäuser populär wurden und Baristas – die damals noch nicht so genannt wurden – begannen, mit unterschiedlichen Kaffee- und Milchmischungen zu experimentieren. Der Name „Melange“ leitet sich vom französischen Wort für „Mischung“ ab, was die harmonische Verbindung von Kaffee und Milch treffend beschreibt.

Um eine echte Wiener Melange zu zaubern, benötigst du einen verlängerten Espresso und heiße, aufgeschäumte Milch 🛒. In ihrer Zubereitung ähnelt sie sehr dem Cappuccino, allerdings gibt es zwischen den beiden Kaffeespezialitäten feine, aber wichtige Unterschiede.

Der Cappuccino wird aus einem einfachen Espresso und der doppelten Menge an Milchschaum zubereitet, der schräg in den Espresso gegossen wird. Die braune Crema des Espressos erzeugt so eine Marmorierung auf dem Milchschaum. Die Schaumhaube der Wiener Melange sollte diese Marmorierung nicht aufweisen, und sie wird häufig mit Schokostreuseln oder Zimtpulver serviert.

In Wien trinkt man sie häufig in einem stilvollen Kaffeehaus, begleitet von einem Stück Kuchen oder Gebäck. Dabei steht die Melange für Gemütlichkeit und Entspannung, für einen kurzen Moment der Auszeit im oft hektischen Alltag.

Versüße dir deinen Tag doch auch gleich noch mit einem Lebkuchen-Latte oder einem Eierlikör-Macchiato. Das neuste Trendgetränk ist aber der Toasted Marshmallow Cappuccino. Von ihm wirst du nicht genug bekommen können.

Wiener Melange Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Tasse Zutaten 1x 2x 3x 125 ml Mokka oder längerer Espresso

125 ml aufgeschäumte Milch

Schokostreusel, Zimt oder Kakaopulver optional Zubereitung Brühe den Kaffee auf und gieße ihn bis zur Hälfte in eine Tasse.

Erhitze die Milch und schäume sie danach auf.

Fülle die Tasse anschließend mit der aufgeschäumten Milch auf.

Setze zum Schluss noch etwas Milchschaum obendrauf, sodass keine Marmorierung mehr zu sehen ist.

Streue wahlweise Schokostreusel, Zimt oder Kakaopulver darüber.

