Wilde Wachau: unbändiger Tortengenuss mit Schokolade und Kaffee

Täler, Burgen, Schlösser, Flüsse und mittendrin eine Torte mit dem klangvollen Namen Wilde Wachau: So beginnt diese schöne Back-Geschichte. Die Rede ist von einer sahnigen Schokotorte mit Nussüberzug und Kaffeegeschmack, die in vielen Formen daherkommt und dennoch jedes Mal geschmacklich überzeugt. Die Wilde Wachau ist eine leckere Kreation, wie man sie aus Österreich erwartet: elegant, mit perfekt abgestimmten Geschmacksnuancen und bestens geeignet für den gepflegten Nachmittagstisch.

Wilde Wachau: perfekt für Kaffee und Kuchen

Wenn du noch nie in der Wachau warst, dann schaue dir Bilder im Netz an. Tu dir diesen Gefallen, denn diese Region bei Wien ist atemberaubend schön. Vielleicht sorgt dieses Rezept nicht nur für Back-Inspiration, sondern auch für neue Ideen bezüglich deines nächsten Urlaubs. Dort kannst du ein Stück Wilde Wachau sicher auch in einem eleganten Schlosscafé an der Donau genießen. Bis es so weit ist, sorgt dieses Rezept für heimische Genussmomente.

Heize für deine Wilde Wachau den Backofen auf 180 °C vor und bereite eine Springform vor. Trenne die Eier, schlage das Eiweiß mit Salz und etwas Zucker steif, während das Eigelb mit dem restlichen Zucker schaumig wird. Mehl, Kakao und Backpulver siebst du darüber und hebst es unter, dann vorsichtig den Eischnee dazu – so bleibt der Teig schön luftig! Gib ihn in die Form und backe ihn für 25 Minuten.

In der Zwischenzeit geht’s an die Füllung: Schlage die Sahne steif und mische die geschmolzene Schokolade und den in Wasser gelösten Kaffee unter. Die himmlische Creme macht die Wilde Wachau unwiderstehlich. Schneide den Biskuitboden in zwei Hälften, bestreiche die untere Hälfte mit der Creme. Auch die Oberfläche rundherum bekommt eine Creme-Schicht. Drücke die Mandelblättchen großzügig an die Seiten und obendrauf. Lass die Torte eine Stunde im Kühlschrank stehen, bevor du sie anschneidest und genießt!

Die österreichische Backstube hat viel zu bieten. Diese Waldviertler Mohntorte ist ein weiterer leckerer Vertreter mit langer Tradition. Oder wie wäre es mit einer Linzer Torte mit elegantem Gittermuster? Und wenn du (verständlicherweise) von der Kombi Kaffee-Schokolade nicht genug hast, dann ist diese Mokka-Torte genau das Richtige.