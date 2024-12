Was haben eine Kuchenform und ein Kopf Wirsing gemeinsam? Eigentlich gar nichts, doch wir zeigen dir, wie du aus Wirsing, Hack und Gemüse einen herzhaften Kuchen zubereitest. Denn Wirsing ist ein völlig unterschätztes Gemüse, das viel öfter auf unsere Esstische wandern sollte. Also lass uns den Wirsingkuchen mit Hackfleisch direkt zubereiten!

Wirsingkuchen mit Hackfleisch: Wirsing mal anders

Wirsing wird oftmals übersehen. Dabei hat der grüne Kohl mit der tollen Struktur so einiges zu bieten. Er liefert große Portionen Vitamin C und E und auch pflanzliches Eiweiß. Kurz: Ein Gemüse, das ruhig häufiger auf unseren Tellern landen darf!

Wir kombinieren ihn heute mit einer würzigen Hackfleischfüllung zu einem Wirsingkuchen mit Hackfleisch. Mmh, wie herzhaft und lecker! Genau das richtige bei kalten Temperaturen, findest du nicht auch? Dann folge unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung und koche ihn direkt nach!

Tipp: Am Besten wird der Wirsingkuchen, wenn du ihn in einer Springform mit 26 cm Durchmesser🛒 zubereitest.

Überrascht, was man alles mit Wirsing anstellen kann? In Verbindung mit dem Hack und dem Gemüse entsteht ein tolles Geschmackserlebnis, welches du so schnell nicht vergessen wirst. Die Tomatensoße sorgt dafür, dass es nicht zu trocken wird, und der geriebene Parmesan gibt die nötige Würze. Einfach nur lecker.

Bereite auch weitere, leckere Dinge mit Wirsing zu. Dieser Wirsing-Kartoffel-Auflauf ist ein neues Lieblingsgericht. Der Wirsing-Hack-Eintopf schmeckt nach Kindheit und die Wirsing-Quiche verleiht dem Kohl ein neues Gewand.

Wirsingkuchen mit Hackfleisch keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 1 Kuchen Kochutensilien 1 Springform 26 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x 1 Wirsing

1 Zwiebel gewürfelt

1 rote Paprika gewürfelt

2 Möhren gewürfelt

4 Knoblauchzehen gehackt

350 g gekochten Reis

700 g Hackfleisch

Olivenöl

300 g Tomatensoße

Basilikum und Petersilie gehackt

90 g Parmesan

1 Ei

Salz und Pfeffer Zubereitung Entferne alle Blätter von dem Wirsingkohl und blanchiere sie in einem Topf. Während du jetzt das ganze Gemüse klein schneidest, koche einen Topf Reis.

Nachdem du die Wirsingblätter aus dem Topf geholt hast, fängst du an, Hackfleisch mit ein bisschen Öl in einer Pfanne anzubraten. Wenn das Hack gut durchgebraten ist, nimmst du es aus der Pfanne heraus und gibst die klein gehackten Zwiebeln, Knoblauchzehen, Möhren und Paprika hinein. Schmecke die Mischung mit ein bisschen Salz und Pfeffer ab.

Nachdem das Gemüse fertig gebraten ist, gibst du es mit dem Hack in eine Schüssel. Dazu kommen noch der fertig gekochte Reis und die Tomatensoße. Hebe jedoch eine kleine Menge der Soße als Topping auf. Füge dann noch ein wenig klein gehackte Kräuter und geriebenen Parmesan hinzu. Für die perfekte Bindung bedarf es noch eines rohen, gequirlten Eies. Vermenge alle Zutaten zu einer sämigen Masse.

Nun beginnt das Schichten. Lege die erste Schicht Wirsingblätter auf den Boden der Springform. Dann schichtest du abwechselnd die Hack-Gemüse-Mischung, ungefähr 1,25 cm dick, mit dem Wirsing. Als letzte Schicht dient ein Wirsingblatt, welches du noch mit ein wenig Olivenöl, Salz, Pfeffer und geriebenem Parmesan verfeinerst.

Nun kommt die Springform bei 175 °C Ober-/Unterhitze für 40 Minuten in den Ofen.

Wenn der Kuchen fertig ist, stürze ihn mit Hilfe eines Tellers und lass ihn kurz abkühlen. Als Topping verwendest du noch den Rest der Tomatensoße.

