Diese deftig-cremige Wurstpfanne hat Lieblingsgericht-Potenzial

Vergiss langweilige Alltagsküche – diese Wurstpfanne mit Kohlrabi, Gewürzgurken und Senfsoße ist der Gamechanger für dein nächstes Abendessen. Die verschiedenen Zutaten harmonieren perfekt miteinander und sorgen für ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das du so schnell nicht vergessen wirst. Probier’s am besten gleich aus!

Rezept für Wurstpfanne mit Kohlrabi, Gewürzgurken und Senfsoße

Bring zunächst in einem Topf Wasser zum Kochen. Entferne währenddessen die Stiele des Kohlrabis, schäle und schneide ihn danach in kleine mundgerechte Würfel beziehungsweise Stücke. Die Wurst und die Gurken schneidest du einfach in Scheiben. Die Petersilie kannst du schon mal klein hacken. Gib nun die Kohlrabi-Stücke ins kochende Wasser und gare sie für einige Minuten vor. In der Zwischenzeit erhitzt du in einer Pfanne 🛒 etwas Öl und brätst darin die Wurstscheibchen an. Sobald diese etwas gebräunt und knusprig sind, kannst du sie aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen.

Brate nun im Bratfett der Würstchen den vorgegarten Kohlrabi für circa fünf Minuten an, bevor du die Gewürzgurken hinzufügst. Brate alles für weitere zwei bis drei Minuten an. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Danach kannst du die Sahne und etwas Wasser hinzufügen. Lass alles erstmal kurz aufkochen und einige Minuten köcheln, bis die Soße eine etwas dickere Konsistenz bekommt. Rühre dann den Senf ein und gib die gehackte Petersilie dazu. Am besten schmeckt die Wurstpfanne mit Kohlrabi und Senfsoße mit frischem Brot. Oder du servierst zum Beispiel Kartoffelpüree dazu. Guten Appetit!

Unser Rezept hat dir noch mehr Lust auf moderne Hausmannskost gemacht? Dann wird dir diese Kartoffel-Leberkäse-Pfanne ganz sicherlich schmecken. Unsere Hackfleisch-Kohl-Pfanne mit Nudeln ist ebenso herzhaft und köstlich. Oder du schlemmst dich durch diese Spätzle-Pfanne mit Spinat und Champignons.

Wurstpfanne mit Kohlrabi, Gewürzgurken und Senfsoße Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Kohlrabi

etwas frische Petersilie

75 g Gewürzgurken

175 g Fleischwurst

1 EL Öl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Muskatnuss gemahlen

100 g Sahne

100 ml Wasser

2 TL Senf Zubereitung Bringe in einem Topf Wasser zum Kochen.

Entferne die Blätter des Kohlrabi, schäle und schneide ihn in kleine Würfel und hacke die Petersilie fein. Schneide die Gurken sowie Wurst in Scheiben. Gib die Kohlrabi-Würfel ins Kochwasser und gare sie für ca. 5 Minuten vor. Gieße sie in ein Sieb ab.

Erhitze währenddessen Öl in einer Pfanne, brate die Wurstscheiben darin an. Entferne die Wurst und brate den Kohlrabi in derselben Pfanne an. Füge die Gurken hinzu und dünste alles für 2-3 Minuten weiter an.

Würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Füge Sahne und Wasser hinzu, lass alles aufkochen und ca. 5 Minuten köcheln, bis die Soße etwas eindickt. Rühre den Senf und die Petersilie ein.

Serviere die Wurstpfanne mit frischem Brot.

