Yule Log: Dieser Weihnachtskuchen in Baumstammoptik begeistert alle

Dieser hübsche Weihnachtskuchen hat viele Namen: Yule Log, Weihnachtsbaumstamm, Julscheit, Bismarck-Eiche oder Bûche de Noël. Gemeint ist damit eine Biskuitrolle mit Buttercreme und Schokoladenüberzug in der Optik eines Baumstamms. Mit ein wenig Puderzucker sieht dein Yule Log so aus, als hättest du ihn geradewegs aus einem verschneiten Winterwald geholt. Damit sorgst du auf dem weihnachtlichen Esstisch garantiert für leuchtende Augen!

Yule Log: Das Auge isst mit

Der Ursprung des Yule Logs liegt in einer nordischen Tradition. Früher wurde ein großer Holzscheit über die Festtage im Kamin verbrannt, was Glück und Fruchtbarkeit bringen sollte. Mit der Zeit verschwanden immer mehr Kamine aus den Häusern. Deshalb begann man, diese Tradition in Form eines Kuchens zu feiern. In Frankreich wurde der Bûche de Noël schnell populär und hat sich von dort aus in die ganze Welt verbreitet.

Für den Biskuitteig trennst du die Eier, schlägst das Eiweiß mit einer Prise Salz steif und rührst das Eigelb mit Zucker und Vanille cremig. Mehl und Kakao siebst du darüber, hebst alles locker unter und mischst vorsichtig das Eiweiß dazu. Ab damit aufs Backblech, glattstreichen und kurz backen. Noch warm stürzt du ihn auf ein gezuckertes und natürlich sauberes Geschirrtuch, ziehst das Backpapier ab und rollst ihn mit dem Tuch auf. Wenn er so abkühlt, hält er besser seine Form.

Für die Buttercreme schlägst du Butter, Puderzucker und Vanille luftig auf und rührst die geschmolzene Schokolade hinein – unwiderstehlich! Nachdem du den Biskuit ausgerollt hast, streichst du ihn mit der Creme ein, rollst ihn wieder zusammen und schneidest ein schräg ein kürzeres Stück ab, um einen abzweigenden „Ast“ zu formen. Die Ganache aus Sahne, Schokolade und Butter verteilst du großzügig über den Kuchen, ziehst mit der Gabel eine Holzoptik hinein und dekorierst dein Meisterwerk mit Puderzucker und vielleicht ein paar Stechpalmenblättern. Aber Achtung, zum Verzehr sind die giftigen Blätter nicht geeignet, sie sind nur zur Deko da. Tada, dein Yule Log ist fertig – fast zu schade zum Anschneiden!

Yule Log Ann-Katrin Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Biskuitteig: 5 Eier

1 Prise Salz

120 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒

100 g Mehl

20 g Kakaopulver ungesüßt

etwas Puderzucker zum Bestäuben Für die Buttercreme-Füllung: 250 g weiche Butter

200 g Puderzucker

1 TL Vanilleextrakt

50 g geschmolzene Zartbitterschokolade abgekühlt Für den Ganache-Überzug: 200 g Zartbitterschokolade

200 ml Sahne

1 EL Butter Zum Dekorieren: etwas Puderzucker

ein paar Granatapfelkerne oder Cranberrys

ein paar Stechpalmenblätter optional Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus. Trenne die Eier und schlage das Eiweiß mit der Prise Salz steif. Stelle es beiseite. Schlage das Eigelb mit dem Zucker und dem Vanilleextrakt cremig, bis die Masse hell wird. Siebe Mehl und Kakao in die Eigelbmasse und hebe sie vorsichtig unter. Hebe zum Schluss den Eischnee unter, bis ein homogener Teig entsteht. Verteile den Teig gleichmäßig auf dem Backblech und backe ihn 10 Minuten, bis er leicht auf Druck zurückfedert. Stürze den heißen Biskuit auf ein mit Puderzucker bestäubtes Geschirrtuch, ziehe das Backpapier ab und rolle den Biskuit mit dem Tuch von der kurzen Seite her auf. Lass ihn vollständig auskühlen. Schlage für die Buttercreme-Füllung die weiche Butter mit dem Puderzucker cremig. Gib den Vanilleextrakt und die abgekühlte, geschmolzene Schokolade dazu und rühre, bis eine glatte Creme entsteht. Hacke für die Ganache die Schokolade klein und gib sie in eine Schüssel. Erwärme die Sahne in einem Topf, bis sie kurz vor dem Kochen steht, und gieße sie über die Schokolade. Rühre, bis die Schokolade vollständig geschmolzen ist, und füge die Butter hinzu. Lass die Ganache leicht abkühlen. Rolle den Biskuit vorsichtig auseinander und bestreiche ihn gleichmäßig mit der Buttercreme. Rolle ihn wieder straff auf und schneide schräg ein Stück (etwa 8 cm lang) von der Rolle ab, um es als seitlichen Ast zu verwenden. Setze den kleinen Ast seitlich an die Rolle und bestreiche alles mit der abgekühlten, aber noch streichfähigen Ganache. Ziehe mit einer Gabel Wellenlinien in die Ganache, um die Holzstruktur nachzuahmen. Bestäube den Kuchen mit Puderzucker und dekoriere ihn mit Granatapfelkernen oder Beeren und optional Stechpalmenblättern. Achtung, letztere sind giftig und nicht zum Verzehr geeignet. Lass sie lieber weg, wenn Kinder in der Nähe sind. Stelle den Yule Log für 1 Stunde in den Kühlschrank.

