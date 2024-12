Yule Log: Dieser Weihnachtskuchen in Baumstammoptik begeistert alle

Dieser hübsche Weihnachtskuchen hat viele Namen: Yule Log, Weihnachtsbaumstamm, Julscheit, Bismarck-Eiche oder Bûche de Noël. Gemeint ist damit eine Biskuitrolle mit Buttercreme und Schokoladenüberzug in der Optik eines Baumstamms. Mit ein wenig Puderzucker sieht dein Yule Log so aus, als hättest du ihn geradewegs aus einem verschneiten Winterwald geholt. Damit sorgst du auf dem weihnachtlichen Esstisch garantiert für leuchtende Augen!

Yule Log: Das Auge isst mit

Der Ursprung des Yule Logs liegt in einer nordischen Tradition. Früher wurde ein großer Holzscheit über die Festtage im Kamin verbrannt, was Glück und Fruchtbarkeit bringen sollte. Mit der Zeit verschwanden immer mehr Kamine aus den Häusern. Deshalb begann man, diese Tradition in Form eines Kuchens zu feiern. In Frankreich wurde der Bûche de Noël schnell populär und hat sich von dort aus in die ganze Welt verbreitet.

Für den Biskuitteig trennst du die Eier, schlägst das Eiweiß mit einer Prise Salz steif und rührst das Eigelb mit Zucker und Vanille cremig. Mehl und Kakao siebst du darüber, hebst alles locker unter und mischst vorsichtig das Eiweiß dazu. Ab damit aufs Backblech, glattstreichen und kurz backen. Noch warm stürzt du ihn auf ein gezuckertes und natürlich sauberes Geschirrtuch, ziehst das Backpapier ab und rollst ihn mit dem Tuch auf. Wenn er so abkühlt, hält er besser seine Form.

Für die Buttercreme schlägst du Butter, Puderzucker und Vanille luftig auf und rührst die geschmolzene Schokolade hinein – unwiderstehlich! Nachdem du den Biskuit ausgerollt hast, streichst du ihn mit der Creme ein, rollst ihn wieder zusammen und schneidest ein schräg ein kürzeres Stück ab, um einen abzweigenden „Ast“ zu formen. Die Ganache aus Sahne, Schokolade und Butter verteilst du großzügig über den Kuchen, ziehst mit der Gabel eine Holzoptik hinein und dekorierst dein Meisterwerk mit Puderzucker und vielleicht ein paar Stechpalmenblättern. Aber Achtung, zum Verzehr sind die giftigen Blätter nicht geeignet, sie sind nur zur Deko da. Tada, dein Yule Log ist fertig – fast zu schade zum Anschneiden!

Auch eine schneeweiße Weihnachtstorte mit Plätzchen ist dafür fast zu schön. Und ein Christstollen ist ein unwiderstehlicher Klassiker! Und dieser karibische Rumkuchen sorgt für feuchtfröhliche Weihnachten!