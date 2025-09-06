Dessert gefällig? Dann mach diesen Klassiker

Dessert-Klassiker gibt es einige und sie alle tragen den Titel zurecht. Oftmals sind diese nicht ganz einfach zuzubereiten und eine wahre Zur-Schau-Stellung von Kochkünsten. Eines dieser Desserts, die himmlisch schmecken, aber Fingerspitzengefühl verlangen, ist die Zabaione. Steht bei dir eine Dinnerparty an und du möchtest deine Gäste beeindrucken? Dann folge diesem Rezept!

Zabaione: italienisches Dessert mit Wein

Zabaione, auch Zabaglione geschrieben, wenn wir uns strikt ans Italienische halten wollen, ist ein Klassiker aus Italien. Das Dessert hat dort eine lange Tradition, die bis ins 15. Jahrhundert zurückgehen soll. Wie genau sie entstanden ist, ist nicht ganz klar – angeblich soll das Rezept jedoch aus der norditalienischen Region Piemont stammen.

Es handelt sich, kurz gesagt, um eine Dessertcreme, die aus Eigelb, Zucker und Marsalawein zubereitet wird. Der Kniff liegt in der Zubereitung, die der von Sauce hollandaise gar nicht so unähnlich ist: Du brauchst ein Wasserbad, eine Metallschüssel und etwas Ausdauer.

Gib die Eigelbe zusammen mit dem Wein in die warme Schale und lass den Zucker hineinrieseln. Dabei schlägst du das Ei in steten Bewegungen und achtest darauf, dass das Ganze nicht zu warm wird. Nimm die Schale lieber ab und zu von der Wärme weg, damit das Eiweiß nicht gerinnt und du süßes Rührei bekommst. Ist die Creme luftig und hell, ist das Dessert fertig. Nun kannst du es abkühlen lassen und mit etwas geschlagener Sahne auflockern, wenn du möchtest.

Zabaione schmeckt pur oder wird mit Keksen serviert, die du in die süße Masse tunken kannst. Wenn du magst, kannst du damit aber auch Gebäck füllen, es weiter zu Eis verarbeiten oder einen traditionellen Kuchen aus Ostiglia, einer Region aus Ligurien, zubereiten. Was auch immer du damit anstellst, der Geschmack ist den kleinen Aufwand auf jeden Fall wert!

Noch mehr Dessertklassiker gefällig? Dann mach doch mal eine klassische Crème brûlée oder probiere die Diplomatencreme. Ein weiterer Nachtisch mit Tradition ist eine Bayrische Creme.

Zabaione Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Eigelbe

3 EL Zucker

1 Prise Salz

100 ml Marsala z.B. hier 🛒 Zubereitung Gib die Eigelbe in eine Metallschüssel, füge Zucker und Salz hinzu und verrühre alles mit einem Schneebesen, bis die Masse hell und cremig ist.

Stell die Schüssel über ein heißes, nicht kochendes Wasserbad.

Gieße den Marsala langsam dazu und schlage die Masse kräftig weiter. Achte darauf, dass das Wasser unter der Schüssel nicht kocht, sonst stockt das Ei.

Schlage so lange, bis die Creme dicklich wird und beim Anheben des Schneebesens in zarten Bändern zurück in die Schüssel läuft.

Nimm die Schüssel vom Wasserbad, wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, und rühre die Creme noch kurz weiter, damit sie etwas abkühlt und luftig bleibt.

