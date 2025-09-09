Zacusca: Diesen mediterranen Gemüseaufstrich musst du probieren

Zacusca – dahinter verbirgt sich ein fruchtiger Gemüseaufstrich, der vor allem in der rumänischen Küche bekannt ist. Er besteht hauptsächlich aus Paprika, Auberginen und Tomaten und schmeckt wie ein Kurztrip in die mediterrane Küche.

Rezept für den aromatischen Gemüseaufstrich Zacusca

Der Zacusca-Aufstrich ist geballte Gemüsepower in konservierter Form. Der Dip besteht aus gerösteten Auberginen und Paprika. Zusätzlich kommen noch Tomaten, Zwiebel, Knoblauch, Öl und ein paar Gewürze dazu. In der rumänischen Küche ist er ein echter Klassiker, der zubereitet wird, um die Gemüseernte des Sommers haltbar zu machen.

Basis eines Zacuscas sind geröstete Auberginen und Paprika. Damit beginnst du auch bei der Zubereitung. Lege das Gemüse auf ein Backblech und röste es im Ofen etwa 30 Minuten lang an. Die Haut der Paprika sollte dabei Blasen werfen und die Auberginen weich werden. Lass das Gemüse anschließend abkühlen und ziehe dann die Haut der Paprika ab. Entferne auch das Kerngehäuse und schneide das Gemüse klein.

Während Paprika und Aubergine im Ofen rösten, kannst du schon die Zwiebeln und den Knoblauch abziehen und würfeln. Danach häutest du die Tomaten und schneidest sie ebenfalls klein.

Tipp: Die Haut von Tomaten lässt sich ganz einfach entfernen, indem du in die Schale oben mit einem scharfen Messer ein Kreuz einritzt und die Tomaten anschließend mit kochendem Wasser übergießt. Warte kurz und ziehen dann die Haut einfach ab.

Ist das komplette Gemüse geschnitten, erhitzt du Pflanzenöl in einem Topf und dünstest Zwiebel sowie Knoblauch darin an. Füge nun Paprika, Auberginen und Tomaten sowie die Gewürze hinzu und lass alles bei niedriger Hitze für etwa 45 Minuten köcheln. Rühre dabei gelegentlich um, damit nichts anbrennt. Entferne im Anschluss das Lorbeerblatt und fülle den fertigen Aufstrich in saubere Gläser oder genieße ihn nach dem Abkühlen direkt auf einer frischen Scheibe Brot.

Ebenfalls lecker: unser Zucchini-Aufstrich. Auch diesen Thunfisch-Aufstrich aus nur 4 Zutaten lieben wir, ebenso wie diesen fruchtigen Tomate-Walnuss-Aufstrich.