Zebra-Schokokuchen: tierisch toller Kuchen für Kaffeetafel, Geburtstag und Co.

Schlage die Eier zusammen mit dem Zucker und der Prise Salz in einer großen Schüssel schaumig. Gib nach und nach das Öl und die Milch dazu, während du weiter rührst.

Mische in einer separaten Schüssel das Mehl mit dem Backpulver. Siebe die Mehlmischung portionsweise in die Eiermischung und verrühre alles zu einem glatten Teig.

Teile den Teig in zwei gleiche Hälften auf. In die erste Hälfte rührst du den Vanilleextrakt. In die zweite Hälfte siebst du das Kakaopulver und rührst es gut unter.