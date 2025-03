Bist du bereit für die beste Stulle deines Lebens?

Warum immer nur Butter und Käse aufs Brot schmieren, wenn es so viel aufregender geht? Dieses Rezept ist der Beweis, dass ein belegtes Brot pure Magie sein kann. Ziegenfrischkäse sorgt für eine cremige Basis, karamellisierte Birne bringt die perfekte Süße, frischer Thymian verleiht ein Hauch von Frische und der herzhafte Schinken rundet alles ab. Ein Genuss, der überrascht!

Rezept für Ziegenfrischkäse-Brot mit Schinken und karamellisierter Birne

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich esse immer noch am allerliebsten Brot zum Frühstück. Eine Welt ohne gutes Brot wäre für mich undenkbar. Auch wenn die Möglichkeiten für Frühstücksbrote endlos sind, greift man im Alltag doch meist zum Altbewährten und Bekannten. Ob Marmelade, Käse, Butter, Nutella oder Aufschnitt: Definitiv alles lecker, jedoch auf Dauer irgendwann langweilig. Deswegen habe ich mich mal ein bisschen auf die Suche nach Inspiration fürs nächste Frühstücksbrot gemacht. Gerade in Flammkuchen- oder Salat-Rezepten findet man die Kombi aus herzhaft, würzig uns süß ziemlich häufig. Warum nicht mal aufs Frühstücksbrot übertragen.

Trotz der Raffiniertheit des Rezepts ist die Zubereitung ganz einfach. Das Brot wandert einfach für einige Minuten in den Toaster 🛒. Natürlich kannst du es auch in der Pfanne etwas anrösten. Währenddessen kannst du die Birne entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Diese karamellisierst du dann mit etwas Honig und frischem Thymian in der Pfanne. Zum Schluss bestreichst du dein Brot mit dem Ziegenfrischkäse, belegst es mit Schinken und gibst die karamellisierten Birnenscheiben obendrauf. Ein bisschen frisch gemahlener schwarzer Pfeffer rundet das Ganze ab.

Du willst dein Brot noch weiter verfeinern oder einfach ein bisschen Abwechslung ins Spiel bringen? Kein Problem! Für den besonderen Crunch kannst du ein paar geröstete Pekannüsse oder Kürbiskerne über das Ziegenfrischkäse-Brot mit Schinken und karamellisierter Birne streuen. Und wenn du statt Thymian zum Beispiel Rosmarin oder Basilikum verwendest, erhält das Frühstücksgericht gleich eine ganz andere Note. Wenn du es gerne etwas aufregender und schärfer magst, kannst du jederzeit eine Prise Chili oder Cayennepfeffer unter den Ziegenfrischkäse mischen. Diese Schärfe harmoniert genial mit der Süße der Birne.

Kein Fan von Schinken? Den kannst du auch einfach weglassen und das Brot schmeckt auch nur mit den karamellisierten Birnen hervorragend. Oder du ersetzt ihn mal durch gegrillte Zucchinistreifen. Keine Birnen zu Hause? Unser Rezept schmeckt auch mit Feigen, Trauben oder Apfelscheiben wunderbar!

Brot zum Frühstück hat immenses Potenzial! Dieses Rezept für Toast mit Honig-Thymian-Frischkäse und Feigen ist der beste Beweis. Unser Ricotta-Brot mit geschmorten Tomaten macht sich herrlich auf dem Frühstücks- und Abendbrotteller. Und wenn es etwas besonders Herzhaftes sein darf, kann man mit einem Klassiker wie Strammer Max mit Spiegelei nichts falsch machen. Nichts dabei, was dich anmacht? Unser Koch-Bot hat noch ein paar mehr Rezepte parat. Frag ihn nach Ideen!

Ziegenfrischkäse-Brot mit Schinken und karamellisierter Birne Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Birne

etwas frischer Thymian

2 Scheiben Sauerteigbrot oder anderes Brot nach Wahl

1 EL Butter

1 TL Honig

60 g Ziegenfrischkäse

4 Scheiben Schwarzwälder Schinken

Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Wasche die Birne. Halbiere sie, entferne das Kerngehäuse und schneide die Birne in dünne Scheiben. Wasche den Thymian und zupfe die Blätter vom Stiel. Toaste das Brot im Toaster goldbraun und knusprig.

Erhitze Butter in einer Pfanne. Brate die Birnenscheiben mit etwas Honig und frischem Thymian für einige Minuten an, sodass sie karamellisieren.

Bestreiche das Brot mit Ziegenfrischkäse, belege es jeweils mit 2 Scheiben Schinken und verteile die karamellisierten Birnen darauf. Schmecke mit etwas Pfeffer ab und serviere das Ziegenfrischkäse-Brot mit Schinken und karamellisierter Birne.

