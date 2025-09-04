Ziegenkäse, Pflaumen und Walnüsse: perfektes Tarte-Trio

Wenn ich Besuch einlade, egal, ob auf ein Glas Wein oder ein gemütliches Abendessen, serviere ich gerne eine Kleinigkeit als Vorspeise. Dabei greife ich oft zu Blätterteig aus dem Kühlregal, da er sich schnell verarbeiten lässt und ich den Geschmack des buttrigen Teigs einfach mag. Neulich servierte ich diese köstlichen Ziegenkäse-Pflaumen-Tartelettes. Sie sind herrlich aromatisch und in 30 Minuten fertig. Hättest du gerne das Rezept? Kein Problem, ich verrate es dir.

Klein und köstlich: Ziegenkäse-Pflaumen-Tartelettes

Als ich für den letzten Mädelsabend einkaufen war, stand ich mit einer Rolle Blätterteig in meinem Korb in der Obst- und Gemüseabteilung, als mich die ersten Pflaumen anlachten. „Daraus lässt sich doch etwas Leckeres zaubern“, dachte ich mir und packte einige Steinfrüchte erst in eine Papiertüte, dann ebenfalls in den Einkaufskorb.

Nahe den Pflaumen standen auch die frischen Kräuter und als ich den frischen Thymian entdeckte, kamen mir diese Ziegenkäse-Pflaumen-Tartelettes in den Sinn. Thymian eingepackt und weiter ging es. Fehlte nur noch eine cremige Basis für den Teig. Im Kühlregal griff ich zu einer Packung Ziegenfrischkäse und machte mich auf den Heimweg.

Du willst lernen, wie ein Profi zu backen? Dann kannst du hier an einem Kochkurs von 7hauben teilzunehmen 🛒. Der Bäckermeister Dietmar Kappl zeigt dir seine besten Tricks für erfolgreiche Viennoiserie-Backwaren – wie aus einer französischen Konditorei.

In meiner Küche angekommen, legte ich die Zutaten bereit und fand auch noch eine angebrochene Tüte Walnüsse in meinen Vorräten. Die Kombi aus buttrigem Teig, saftiger Frucht, würzigem Ziegenkäse und den Kräutern würden die Nüsse wunderbar abrunden, dachte ich mir.

Für die Ziegenkäse-Pflaumen-Tartelettes stach ich dann mit einem Tartelette-Förmchen 8 kleine Tartes aus dem Blätterteig aus und legte sie in die Förmchen. Dann kam der Ziegenfrischkäse auf den Teig und schließlich der frische Thymian.

Die Pflaumen habe ich in dicke Scheiben geschnitten und je eine davon mittig auf dem Blätterteig platziert. Wie du die Pflaumen anrichtest, bleibt natürlich dir überlassen. Eine einzelne Scheibe kann einen ebenso schönen Effekt zaubern wie aufgefächerte Scheiben, ein Muster oder übereinander geschichtete Pflaumen. Das Auge isst ja bekanntlich mit.

Daher dekorierte ich meine Ziegenkäse-Pflaumen-Tartelettes auch noch mit etwas Honig und den gehackten Walnüssen. Dann wanderten die kleinen Blätterteig-Kunstwerke in den Backofen und ich hatte noch etwas Zeit, mich auf meinen Besuch vorzubereiten.

Meinen Mädels servierte ich schließlich ein paar hübsche, aromatisch-fruchtige Köstlichkeiten, die sehr gut ankamen. Dir viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!

Blätterteig-Kreationen sind mein Geheimtipp, wenn Gäste kommen. Er lässt sich gut vorbereiten und immer wieder anders herzhaft und süß belegen. Zu meinen Lieblingen zählen, neben den Tartelettes, diese Blätterteig-Sterne mit Käsefüllung, von Indien inspirierte Blätterteig-Samosas und Feta-Croissants. Alle drei eignen sich perfekt für Besuch, einen Ausflug oder das nächste Picknick!

Ziegenkäse-Pflaumen-Tartelettes 5 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 8 Tartelettes Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 8 Tartelette-Förmchen Zutaten 1x 2x 3x 1 Pck. Blätterteig aus dem Kühlregal

250 g Ziegenfrischkäse

4 Zweige frischer Thymian

Salz und Pfeffer

3 Pflaumen

1 EL Honig optional

2 Handvoll Walnüsse Zubereitung Heize den Ofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den Blätterteig aus und steche mit einem Tartelette-Förmchen den Teig aus. Gib den ausgestochenen Teig in die Förmchen und drücke den Rand gut an.

Bestreiche den Teig in den Förmchen mit Ziegenfrischkäse und verteile ihn gleichmäßig.

Zupfe die Thymianblätter ab und streue sie über die Tartelettes. Würze alles mit etwas Salz und frisch gemahlenem Pfeffer.

Wasche die Pflaumen und schneide sie in Scheiben. Leg jeweils einige dicke Scheiben in die Mitte jedes Tartelettes.

Wenn du magst, kannst du noch etwas Honig über die Pflaumen träufeln. Hacke die Walnüsse grob und verteile sie gleichmäßig auf den Tartelettes.

Schiebe die kleinen Tartes in den Ofen und backe sie, bis der Teig goldbraun ist. Das dauert etwa 15-20 Minuten. Serviere die Ziegenkäse-Pflaumen-Tartelettes noch warm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.