Diese Ziegenkäse-Stulle mit geschmolzenen Brombeeren schmeckt wie im Bistro

Manchmal gibt es nichts schöneres als eine belegte Stulle. Aber nicht mit Aufschnitt oder Käse belegt. Ein bisschen mehr darf es schon sein. Wir schnappen uns ein gutes, frisch gebackenes Sauerteigbrot und belegen unsere Stullen mit Ziegenkäse und in der Pfanne weich geschmorten Brombeeren. Ein echtes Highlight in der Beerensaison.

Herzhaft trifft fruchtig: Ziegenkäse-Stulle mit geschmolzenen Brombeeren

Eine lecker belegte Stulle geht doch irgendwie immer. Sie ist ein schnelles Frühstück, versorgt dich in der Mittagspause mit neuer Energie, ist ein Snack für den Hunger zwischendurch oder den Ausflug und nicht zu vergessen, das klassische Abendbrot. Mit unserem Rezept bringen wir frischen Wind und den Klassiker zusammen und machen aus der guten alten Stulle ein richtiges Trendgericht.

Wenn du auf Arbeit deine Stulle mit Ziegenkäse und geschmolzenen Brombeeren auspackst, sei vor den neidischen Blicken deiner Kollegen an dieser Stelle ausdrücklich gewarnt. Die Zubereitung ist supereinfach. Als Basis brauchst du ein gutes Brot. Hier entscheidet dein Geschmack, welches du nimmst. Rustikal und sättigend ist zum Beispiel ein Sauerteigbrot. Schneide es in Scheiben und toaste sie knusprig.

Währenddessen verrührst du Ziegenfrischkäse mit Salz, Pfeffer und Honig zu einer cremigen Masse. Die Brombeeren dünstest du in einer Pfanne mit etwas Olivenöl und dem Thymian an, bis sie weich werden, aber noch nicht zerfallen. Die gibst du dann auf die Brote. Mmh, fruchtig, würzig und einfach nur lecker.

Möchtest du es nicht ganz so intensiv? Dann ersetze den Ziegenfrischkäse doch mal mit Ricotta oder Frischkäse. Und statt Brombeeren passen auch frische Feigen.

Noch ne Stulle? Schnapp dir dein Lieblingsbrot und mache daraus ein Ricotta-Brot mit geschmorten Tomaten, eine Zucchini-Pesto-Stulle mit Burrata oder ein Avocado-Hack-Brot mit Spiegelei.

Ziegenkäse-Stulle mit geschmolzenen Brombeeren Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 4 Scheiben Sauerteigbrot

150 g Ziegenfrischkäse

1 EL Honig

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL Olivenöl

200 g frische Brombeeren

2 Zweige frischer Thymian plus etwas mehr für die Deko Zubereitung Röste die Brotscheiben in einem Toaster 🛒 goldbraun und knusprig an.

Vermische den Ziegenfrischkäse in einer Schüssel mit Honig, Salz und Pfeffer zu einer cremigen Masse.

Erhitze Olivenöl in der Pfanne und gib die Brombeeren zusammen mit den Thymianzweigen hinein. Lass sie bei mittlerer Hitze 3 – 4 Minuten schmelzen, bis die Beeren weich werden, aber nicht zerfallen.

Bestreiche das Brot großzügig mit der Ziegenkäsecreme.

Verteile die geschmolzenen Thymian-Brombeeren darauf und garniere mit etwas frischem Thymian.

