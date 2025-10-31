Brotbacken leicht gemacht: So backst du ein Zimt-Brot ohne Hefe

Oh, es riecht gut! Auch wenn es bis Weihnachten noch etwas dauert, heißt das nicht, dass die heimische Backstube nicht schon geöffnet werden kann. Auch die winterlichen Gewürze müssen nicht mehr im Vorratsschrank bleiben. Backe doch lieber ein fluffiges Zimt-Brot, mit dem du deine Lieben zum Frühstück überraschen kannst. Fast erinnert es an einen feinen Kuchen, aber man kann sich ab und an ja ruhig mal etwas gönnen.

Rezept für winterliches Zimt-Brot

Besonders gut schmeckt das Zimt-Brot, wenn es noch warm gegessen wird. Streiche ein wenig Butter oder Margarine auf eine Scheibe und gib einen Klecks Marmelade darauf. Unser extra Genusstipp: Der Leckerschmecker-Redaktion schmeckt das Zimt-Brot am besten, wenn es zunächst getoastet und dann mit gesalzener Butter oder Margarine bestrichen wird.

Dazu noch ein wenig Honig – diese Kombination aus süß und salzig mit dem Knuspereffekt des Brotes aus dem Toaster ist wirklich unschlagbar. Und auch geröstet als süßes Sandwich aus dem Kontaktgrill verspricht das Zimt-Brot großen Genuss.

Beim Backen vom Zimt-Brot ergeben sich einige Variationen, die man nach Lust und Laune durchprobieren kann. Wer mag, mischt beispielsweise ein paar gehackte Walnüsse oder Haselnüsse in den Teig. Das Gebäck schmeckt außerdem wunderbar, wenn noch Rosinen oder getrocknete Datteln darin verbacken werden.

Verschönere deinen Esstisch mit einer hübschen, selbst gebastelten Bubble-Vase! Wie sagt man doch so schön? Das Auge isst mit, und das gilt auch fürs Ambiente.

Du liebst es, Brot und Co. selbst zu backen, statt es im Supermarkt oder in der Bäckerei um die Ecke zu besorgen? Das können wir nachvollziehen, denn vor allem zu besonderen Anlässen macht so ein selbst gebackenes Gebäckstück ordentlich etwas her. Schiebe daher unbedingt auch ein 5-Minuten-Brot oder ein Brot ohne Kneten in den Ofen. Du kannst sogar Croissants und Schokobrötchen ohne Hefe selbst machen.

Bei so viel Auswahl fällt die Entscheidung wirklich nicht leicht. Wir nehmen sie dir ab, indem wir dich jetzt in die Küche entlassen, um zuerst natürlich das Zimt-Brot zu backen. Viel Vergnügen!