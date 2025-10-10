Starte mit einem warmen Zimt-Porridge mit Birnen in den Morgen

Ein Porridge ist das perfekte Frühstück für kalte Wintertage. Es wird warm gegessen und gibt dir mit seinen süßen Aromen schon am Morgen ein wohliges Gefühl. Unser Zimt-Porridge mit Birnen zum Beispiel ist das perfekte Beispiel für solch ein gemütliches Wohlfühlfrühstück. Es steht in nur 15 Minuten auf dem Tisch.

Zimt-Porridge mit Birnen: Wohlfühlfrühstück in 15 Minuten

Wenn es am Morgen schnell und unkompliziert sein soll, dann ist ein Porridge eine gute Wahl. Das kann nämlich auf viele unterschiedliche Arten zubereitet werden, sodass morgens am Tisch nie Langeweile aufkommen muss. Perfekt für die kalte Jahreszeit ist unser Zimt-Porridge mit Birnen und Walnüssen. Dafür vermengst du Haferflocken mit Milch, Salz und Zimt in einem kleinen Topf 🛒 und kochst unter gelegentlichem Rühren alles auf, bis dein Porridge eine cremige Textur hat.

Während das Porridge köchelt, hast du Zeit, die Birnen in Scheiben zu schneiden und die Walnüsse zu hacken. Auch zum Kaffeekochen reicht es noch. Fülle dein Porridge danach in eine Schüssel, verteile die Birnenscheiben und die Walnüsse obendrauf und träufle noch etwas Honig darüber.

Tipp: Für eine vegane Variante verwendest du einfach einen Pflanzendrink und statt Honig nimmst du Ahornsirup.

Lecker in der kalten Jahreszeit schmecken auch unser Spekulatius-Porridge und dieses Bratapfel-Porridge. Hast du sie schon probiert? Eine Variante, die zu jeder Jahreszeit schmeckt: ein Schoko-Porridge mit Früchten. Und für mehr Gemütlichkeit auf dem Frühstückstisch sorgt unter anderem dieses DIY-Teelicht aus Besenheide.

Zimt-Porridge mit Birnen Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 100 g Haferflocken

300 ml Milch

1 TL Zimt

1 Prise Salz

1 reife Birne

2 EL Walnüsse

2 EL Honig Zubereitung Fülle die Haferflocken zusammen mit der Milch, einer Prise Salz und dem Zimt in einen Topf. Lass die Mischung bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren köcheln, bis der Porridge eine cremige Konsistenz hat. Wasche währenddessen die Birne, halbiere sie, entferne die Kerne und schneide sie dann in dünne Scheiben. Hacke die Walnüsse grob. Verteile den fertigen Porridge auf zwei Schüsseln, lege die Birnenscheiben obendrauf und streue die gehackten Walnüsse darüber. Beträufele den Porridge mit etwas Honig und genieße ihn warm.

