Von diesem Kuchen willst du schon beim Backen naschen

Es gibt Kuchen, auf die man sich schon beim Zusammenrühren des Teigs freut und es spätestens, wenn der Kuchen dann im Ofen, kaum erwarten kann, das erste Stück zu verputzen. Für mich ist das dieser amerikanische Zimt-Zucker-Kuchen. Bereits beim Backen erfüllt der Duft von Zimt und Butter die Küche. Mmh, ich könnte gleich wieder ein Stück naschen.

Rezept für amerikanischen Zimt-Zucker-Kuchen

In den USA ist dieser Zimt-Zucker-Kuchen auch als „Amish Cinnamon Bread” bekannt. Mit seinem intensiven Zimtduft und süßem Geschmack passt er perfekt in die Herbstzeit. Er besteht aus einfachen Zutaten, die sich schnell zu einem Teig verarbeiten lassen, der dann nur noch in den Ofen muss.

Entscheidest du doch für ein Frosting, muss der Kuchen erst ausreichend abkühlen, bevor du ihn essen kannst. Bist du so ungeduldig wie ich, lass es vielleicht lieber weg. Der Zimt-Zucker-Kuchen schmeckt auch ohne absolut fantastisch.

In den Teig kommen neben Mehl und Eiern noch Zucker, Butter, Natron oder Backpulver sowie Buttermilch. Diese verleiht ihm eine zarte, fluffige Textur. Das Highlight ist jedoch die Zucker-Zimt-Mischung, die in den Teig eingerührt wird. Nach 50 Minuten im Ofen, ist der amerikanische Zimt-Zucker-Kuchen fertig und verströmt seinen betörenden Duft.

Ich backe diesen Kuchen am liebsten, wenn mein Neffe und meine Nichte zu Besuch sind, denn sie lieben ihn genauso sehr wie ich. Für die beiden muss es aber immer das Frosting obendrauf geben.

Zimtig und lecker sind auch die Kürbis-Zimtkringel oder der Kürbis-Kaffeekuchen mit Zimtnote. Für eine fruchtige Note bringt der Apfel-Zimt-Kuchen auf den Teller.

Amerikanischer Zimt-Zucker-Kuchen Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 2 Eier

200 g Zucker

480 g Mehl

220 g Butter geschmolzen

480 ml Buttermilch

1,5-2 TL Natron

Fett für die Form Außerdem: 3 TL Zimt

150 g Zucker Für das Frosting: 1 Pck. Frischkäse natur

100-150 g Puderzucker je nach gewünschter Süße

1 TL Vanilleessenz Zubehör (online z.B. hier 🛒 1 Gugelhupfform Zubereitung Verrühre die Eier mit dem Zucker. Schmilz die Butter und gib sie zusammen mit dem Mehl, der Buttermilch und dem Backpulver dazu. Fette eine Gugelhupfform ein und heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Gib die Hälfte des Teigs in die Form. Vermische Zimt und Zucker miteinander und streue 2/3 davon auf den Teig. Verteile dann den Rest des Teigs obendrauf und streue die restliche Zimt-Zucker-Mischung drüber. Backe den Kuchen für 50 Minuten. Löse ihn danach aus der Form und lass ihn etwas abkühlen. Verrühre für das Frosting den Frischkäse mit der Vanilleessenz und dem Puderzucker. Gieße sie über den Zimt-Zucker-Kuchen. Notizen Für die passende Tischdeko kannst du dich bei Geniale Tricks inspirieren lassen. Bastele doch mal eine hübsche Bubble-Vase

