Mit diesem Rezept liegt der Duft von Zimt in der Luft

Dieser Zimtbrötchen-Kranz ist nicht nur ein optisches Highlight auf dem Frühstückstisch, sondern begeistert auch geschmacklich. Die Mischung aus süßem Hefeteig, einer Zimt-Zucker-Füllung und einem Hauch von Butter sorgt für einen unwiderstehlichen Genuss. Dieses Rezept bietet dir die perfekte Gelegenheit, eine duftende Leckerei mit deiner Familie oder Freunden zu teilen.

Zimtbrötchen-Kranz: ein Muss für jeden Sonntag

Der Zimtbrötchen-Kranz ist eine Variante der berühmten „Kanelbullar“, den klassischen Zimtschnecken aus Schweden. Das hübsche Muster des Kranzes verleiht ihm eine besondere Optik und macht ihn zum Hingucker auf jeder Tafel.

Es heißt, dass die Bäcker früher an Festtagen besonders kunstvolle Kränze aus Hefeteig buken, um ihre Gäste zu beeindrucken. Der Kranz galt als Symbol für Gemeinschaft und Zusammenhalt, denn er wurde in der Mitte des Tisches platziert und von allen geteilt. Dieser Brauch hat sich bis heute gehalten und macht den Zimtbrötchen-Kranz zu einem Gebäck, das verbindet.

Doch nicht nur in Skandinavien, sondern auch bei uns in Deutschland, hat Zimtgebäck eine lange Tradition. Gerade zur Weihnachtszeit sind Zimtsterne, Zimtschnecken und Co. aus den Bäckereien und Haushalten nicht wegzudenken. Der Zimtbrötchen-Kranz passt perfekt in diese Tradition und ist die ideale Ergänzung zu einem heißen Tee oder Kaffee am Morgen. Aber er schmeckt nicht nur zum Frühstück himmlisch, sondern auch zum Nachmittagskaffee oder Brunch.

Also, worauf wartest du noch? Backe deinen eigenen Zimtbrötchen-Kranz und genieße ein Stück Gemütlichkeit.

Bei Leckerschmecker findest du selbstverständlich auch das Rezept für klassische. Zimtbrötchen. Magst du es ausgefallener, backe dir einen leckeren Zimtschneckenkuchen. Eine tolle Variante sind auch die Blaubeer-Zimtschnecken.

Zimtbrötchen-Kranz Kai Kopireit keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 500 g Mehl

1 Pck. Trockenhefe 7 g

250 ml lauwarme Milch

50 g Zucker

1 Prise Salz

75 g weiche Butter

1 Ei Für die Füllung: 75 g weiche Butter

80 g Zucker

1 EL Zimt Zubereitung Gib das Mehl, die Trockenhefe, den Zucker und das Salz in eine große Schüssel. Mische alles gut durch.

Erwärme die Milch, bis sie lauwarm ist (nicht zu heiß). Gieße die Milch zusammen mit der weichen Butter und dem Ei in die Schüssel. Verknete alles zu einem glatten Teig. Sollte der Teig noch zu klebrig sein, füge etwas mehr Mehl hinzu.

Decke die Schüssel mit einem sauberen Küchentuch ab und lass den Teig an einem warmen Ort etwa 1 Stunde gehen, bis er sich verdoppelt hat.

Verrühre die weiche Butter mit dem Zucker und dem Zimt zu einer streichfähigen Masse.

Rolle den aufgegangenen Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck (ca. 40×30 cm) aus. Bestreiche den Teig gleichmäßig mit der Zimtbutter.

Rolle den Teig dann von der langen Seite her auf. Schneide die Teigrolle der Länge nach in zwei Hälften, sodass die Schichten sichtbar werden. Verdrehe beide Stränge spiralförmig miteinander und forme sie zu einem Kranz. Lege den Kranz vorsichtig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech.

Lass den Kranz noch einmal 15 Minuten ruhen, während du den Ofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizt.

Backe den Zimtbrötchen-Kranz anschließend 25-30 Minuten, bis er goldbraun ist.

Serviere ihn noch leicht warm zu einer Tasse Kaffee oder Tee!

