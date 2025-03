Serviere leckere Zimtschnecken mit Eierlikör zu Ostern

Ostern bedeutet für uns auch wieder: Es ist Zeit für Eierlikör! Das süße Getränk gehört für uns nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zum Osterfest einfach dazu. Aber wir machen es uns nicht so leicht und nippen nur daran. Nein, wir backen damit viel lieber leckere Dinge wie diese Zimtschnecken mit Eierlikör. Also: Los geht’s!

Rezept für Zimtschnecken mit Eierlikör: Lieblingsgebäck

Eierlikör erinnert uns immer an Besuche bei Oma und Opa. Wo sonst durfte man auch als Kind schon mal am süßen Getränk, das stilecht im Schoko-Waffel-Becher serviert wurde, nippen oder zumindest den Becher auffuttern, sobald er leer war?

Mama und Papa haben wir davon natürlich nie erzählt – das war unser kleines Geheimnis, das wir mit unseren Großeltern teilten. Wie diebisch wir uns darüber gefreut haben, gemeinsame Sache mit ihnen zu machen. Hach, Oma und Opa waren einfach die Besten!

Du bist noch neu in der Backstube? Dann empfehlen wir dir unsere Rubriken Leckerlernen und Leckerwissen. Dort geben wir dir Tipps und hilfreiche Hinweise, wie du mit den kleinen Hürden in der Küche spielend leicht fertig wirst. Erfahre beispielsweise, wie du Natron und Backpulver miteinander austauschen oder fehlende Backzutaten ersetzen kannst.

Ihren zu Ehren backen wir süße Sachen mit Eierlikör und servieren etwa zu Ostern saftige Eierlikör-Zimtschnecken. Dafür eignet sich gekaufter Likör 🛒 ebenso gut wie selbst gemachter. Ihn verwenden wir für den Teig, in den außerdem Trockenhefe kommt. Das bedeutet, dass er etwas ruhen muss, also nehmen wir uns zum Backen etwas Zeit. Während wir darauf warten, dass der Teig sein Volumen verdoppelt, schwelgen wir weiter in Erinnerungen an die schönsten Erlebnisse bei den Großeltern.

Übrigens: Wer mag, kann die Zimtschnecken mit Eierlikör vor dem Servieren noch mit einem Frischkäse-Frosting oder einem Zuckerguss verschönern. Extra-Tipp: ein bisschen Eierlikör hineinrühren, um auch der Verzierung den typischen Geschmack zu verleihen.

Frühlingsboten aus der Backstube: Wir lieben jetzt auch diesen Eierlikörkuchen und unsere imposante Eierlikörtorte. Aber auch Zimtschnecken vom Blech und Bananen-Zimtschnecken gehören zu unseren Favoriten.

Zimtschnecken mit Eierlikör Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 180 ml Eierlikör selbst gemacht oder gekauft

7 g Trockenhefe

300 g Mehl 405 oder 550

70 g Zucker

1 Prise Salz

40 g Butter

1 Ei Für die Füllung: 75 g Butter und etwas mehr zum Einfetten

170 g brauner Zucker

3 TL Zimt Für die Glasur: Zubereitung Erhitze den Eierlikör, bis er warm ist, aber nicht kocht. Rühre die Hefe ein, bis sie sich aufgelöst hat. Lass das Ganze ca. 10 Minuten stehe, bis sich Blasen bilden.

Vermische derweil das Mehl, den Zucker und das Salz.

Zerlasse die Butter und hebe sie zusammen mit dem Ei und dem Eierlikör unter die trockenen Zutaten, sodass ein Teig entsteht.

Knete den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 5 Minuten durch. Lege ihn anschließend in eine gefettete Schüssel und lass ihn zugedeckt an einem warmen Ort für eine Stunde ruhen. Er sollte sein Volumen verdoppeln.

Knete den Teig erneut durch und rolle ihn dann rechteckig (ca. 25 x 35 cm) aus.

Zerlasse die Butter für die Füllung und mische sie mit dem Zucker und dem Zimt. Bestreiche den Teig damit.

Rolle den Teig von der langen Seite her auf und schneide ihn in ca. 10 Schnecken.

Fette eine Back- oder Kuchenform ein und platziere die Schnecken dicht an dicht darin. Lass sie abermals zugedeckt 20 Minuten ruhen.

Heize den Ofen auf 175 °C Ober-/ Unterhitze und backe die Schnecken 20-25 Minuten. Notizen Verziere die Schnecken vor dem Servieren nach Belieben noch mit einer Glasur.

