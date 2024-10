Dieses Frühstück kombiniert zwei Lieblinge

Wenn die US-amerikanische Küche eines kann, dann ist es, Wohlfühlgerichte zu kreieren. Pancakes zum Beispiel. Wie könnte man einen Tag besser starten? Hm, vielleicht mit einer Zimtschnecke? Ach, wir können uns gar nicht entscheiden! Gut, dass wir das nicht müssen. Denn diese Zimtschnecken-Pancakes kombinieren die beiden Lieblinge miteinander auf beste Art und Weise.

So lecker sind Zimtschnecken-Pancakes

Manche Naschereien sind zu lecker, um sich auf eine zu beschränken. Wenn dich also demnächst der Hunger nach einem süßen Frühstück und die Entscheidung für ein Gericht plagt, bereite diese Zimtschnecken-Pancakes zu. Sie bestehen aus einem einfachen Pancake-Teig, der mit der klassischen Füllung des süßen Hefegebäcks versehen wird.

Anstelle einer Teigschüssel bereiten wir die sündhaft leckere Nascherei in einem Einmachglas zu. Hänge in dieses zunächst einen Spritzbeutel ein. Hast du keinen zur Hand, tut es auch ein einfacher, rechteckiger Gefrierbeutel. In diesen füllst du nun Butter, Zimt und Zucker und verknetest alles gut. Verschließe den Beutel und lege ihn beiseite.

Nun ist der Teig an der Reihe. Hierfür misst du die Zutaten in Tassen ab und füllst sie direkt in das Einmachglas. Mehl, Eier, Milch, Backpulver und Zucker schüttelst du zu einer fixen Masse. Nun kommt der beste Teil: Das Ausbacken. Verteile hierfür einen Klecks Teig in einer beschichteten Pfanne. Schneide die Spitze des Spritz- oder Gefrierbeutels ab und verziere den Pancake mit einem Kringel Zimtfüllung. Damit diese hübsche Optik nicht kaputt geht, deckst du die Pfanne mit einem Deckel ab.

Schon sind sie fertig, deine Zimtschmecken-Pancakes und können nach Herzenslust – klassisch amerikanisch – mit Zuckerguss verziert werden. Mmh, wie lecker sie schmecken! Da kann der folgende Tag nur gut werden. Bereite die leckere Frühstücksnascherei direkt selbst zu und überzeuge dich von ihrem süßen Geschmack.

Zimtschnecken sind das Herbstgebäck schlechthin. Backe doch auch mal Zimtschnecken aus dem Airfryer oder koste einen Zimtschneckenkuchen. Und die Originalform der Zimtschnecke, die schwedischen Kanelbullar, dürfen auf keinem Kuchenbuffet fehlen.