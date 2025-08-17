Dieses Zimtschnecken-Porridge ist ein morgendlicher Liebesbrief

Stell dir vor, wie der warme Duft von Zimt durch deine Küche strömt und dich sanft aus dem Schlaf holt. Genau dieses Erlebnis wartet auf dich mit diesem besonderen Zimtschnecken-Porridge! Lass dich von diesem cremigen Frühstück verzaubern und genieße den Geschmack des schwedischen Gebäcks in Porridge-Form.

Zimtschnecken-Porridge: vom schwedischen Gebäck inspiriert

Zimtschnecken haben ihren Ursprung in Skandinavien, genauer gesagt in Schweden. Dort sind die Kanelbullar ein traditionelles Gebäck und ein fester Bestandteil der schwedischen Kaffeepause, der „Fika“.

Mit dem Rezept für das Zimtschnecken-Porridge greifen wir den Geschmack und das hübsche Aussehen der Gebäcke auf und kreieren ein Frühstück, von dem du nicht genug bekommen kannst.

Das Porridge ist in zehn Minuten zubereitet. Koche dafür einfach Haferflocken mit Milch oder einer pflanzlichen Alternative in einem Topf auf und rühre Skyr oder Quark unter. Süße das Porridge noch mit einem Süßungsmittel deiner Wahl und fülle es in eine Schale. Jetzt verrührst du noch Frischkäse mit Zimt und Zucker und verteilst diesen spiralförmig auf dem Porridge. Das ging doch wirklich schnell und einfach, oder?

Unser Zimtschnecken-Porridge verwandelt gewöhnliche Morgenstunden in kleine Feiertage – perfekt für entspannte Wochenenden, romantische Frühstücke zu zweit oder als Trostspender an verregneten Tagen. Wage dich an dieses einfache Rezept heran und erschaffe dir deinen persönlichen Glücksmoment im Schälchen!

Entdecke weitere Porridge-Träume: Lass dich von unserem cremigen Pudding-Porridge in süße Kindheitserinnerungen entführen oder probiere das herzhafte Porridge mit Tomaten, Pilzen und Spinat für einen pikanten Start in den Tag. Für echte Naschkatzen wartet das Raffaello-Porridge mit tropischer Kokos-Mandel-Note auf dich!

Zimtschnecken-Porridge Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 30 g Haferflocken

125 ml Milch oder Pflanzenmilch

150-200 g Skyr oder Magerquark

Agavendicksaft nach Belieben

90 g Frischkäse

1 TL Zimt

1 EL Zucker Zubereitung Koche die Haferflocken mit Milch oder pflanzlicher Alternative in einem Topf auf.

Rühre den Skyr unter und süße das Porridge mit Agavendicksaft. Fülle es in eine Schale.

Verrühre den Frischkäse mit Zimt und Zucker und verteile ihn spiralförmig auf dem Porridge.

Streue nach Belieben noch Zimt drüber.

