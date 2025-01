Zimtschnecken-Tiramisu vereint zwei Lieblingsdesserts

Nachtisch oder doch lieber Kuchen? Falls du dich nicht für eines der beiden entscheiden kannst, bietet es sich an, beides in einem zuzubereiten! Dieses Zimtschnecken-Tiramisu ist die beste Lösung dafür. Schnapp dir eine Zimtschnecke und schon kann es losgehen!

Zimtschnecken-Tiramisu: leckeres Dessert

Ich bin kein Nachtisch-Mensch, meist bin ich nach dem Essen schon zu satt, um noch etwas Süßes zu naschen. Was ich allerdings liebe, sind Kuchen und Gebäck in allen Formen und Farben. Warum also nicht mal das Geliebte mit dem eher Ungeliebten kombinieren, dachte ich mir irgendwann. Vielleicht geht es bei meiner Abneigung gegenüber Dessert nur darum, dass ich die bekannten Geschmacksrichtungen nicht besonders mag? Kurzerhand bereitete ich also ein Tiramisu zu, für das ich statt der wabbeligen Löffelbiskuits eine Zimtschnecke verwendete, die ich noch herumliegen hatte. Und siehe da – ich mochte es!

Zimtschnecken-Tiramisu schmeckt etwas würziger als der italienische Klassiker. Dieser wurde übrigens Legenden zufolge in Friaul-Julisch Venetien im Nordosten Italiens erfunden. Als ein Gast es bestellte, rief er nach dem Genuss aus „Ottimo, c’ha tirato su!“ („Ausgezeichnet, das hat mich hochgezogen!“). Dieser Ausruf gefiel dem Koch so gut, dass er das Rezept nach dem örtlichen Dialekt in Tireme su umbenannt haben soll. Im Lauf der Zeit wurde daraus dann das heutige Tiramisu – oder so die Legende. Heutzutage ist Tiramisu von keiner italienischen Speisekarte wegzudenken und steht für die Esskultur des Landes ebenso wie Pizza und Pasta.

Es gibt zahllose Abwandlungen von klassischem Tiramisu und dieses Zimtschnecken-Tiramisu ist nur eines davon. Es bedient sich der schwedischen Zimtschnecken, auch Kanelbulle genannt. Gleichzeitig beinhaltet es Kaffee, Zimtlikör und eine Mascarpone-Joghurt-Creme. Du kannst es in einer großen Form anrichten oder aber, etwas niedlicher, kleine Gläschen 🛒 damit befüllen. So haben eventuelle Gäste alle ihre eigene Portion und können sich über den bezaubernden Querschnitt durch das vielschichtige Dessert freuen. Wunderschön, nicht?

Tiramisu kennt keine Grenzen! Bereite doch mal ein Tiramisu mit Earl Grey zu oder genieße ein fruchtiges Aperol-Tiramisu. Auch als Kuchen macht sich das Dessert gut. Schau dir nur mal unsere Eierlikör-Tiramisu-Torte an!

Zimtschnecken-Tiramisu Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 6 Gläser Kochutensilien 6 Gläser à 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 300 g Mascarpone

300 g Joghurt

5 EL Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

3 Zimtschnecken

300 ml Espresso

4 EL Zimtlikör

Zimtpulver zur Deko Zubereitung Verrühre Mascarpone, Joghurt, Zucker, Vanillezucker und eine Prise Salz zu einer glatten Creme.

Schneide die Zimtschnecken in dünne Scheiben.

Mische den Espresso mit dem Zimtlikör und tunke die Zimtschneckenstücke kurz darin ein.

Schichte abwechselnd Zimtschnecken und Creme in die 6 Gläser.

Lass das Tiramisu mindestens 2 Stunden im Kühlschrank durchziehen.

Streue vor dem Servieren etwas Zimtpulver als Deko darüber.

