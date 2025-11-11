So lecker ist ein Zimtschneckenkuchen

Der Herbst hat angeklopft und Kälte, Wind und Regen als Gastgeschenke mitgebracht. Das schreit nach Gemütlichkeit! Zeit, sich mit einem warmen Tee und einer dicken Decke aufs Sofa zu kuscheln und einen leckeren Kuchen zu genießen. Frisches und zitroniges Gebäck ist jetzt gerade nicht unbedingt auf der Agenda, denn wir wollen warme Aromen! Die gibt es zuhauf in unserem Zimtschneckenkuchen.

Zimtschneckenkuchen: eine riesige Zimtschnecke

Sprichst du über Zimtschnecken, lohnt es sich, zu spezifizieren. Meinst du die US-amerikanische Version oder die skandinavische? Schwedische Kanelbullar sind oftmals noch mit Kardamom angereichert und besonders geknotet. Sie werden entweder pur serviert oder mit einem Zuckersirup bestrichen. Amerikanische Cinnamon Rolls sind fluffiger und ohne eine saftige Zuckerglasur einfach nicht komplett.

Für unseren Zimtschneckenkuchen vermischen wir beide Versionen miteinander. So punktet der Kuchen mit einem saftigen Hefeteig, aber eben auch mit den fein-würzigen Aromen von Kardamom. Auf eine Zuckerglasur mögen wir aber nicht verzichten. Für etwas Biss verzieren wir den Kuchen dann noch mit Pekannüssen.

Zimtschneckenkuchen macht sich auf jeder herbstlichen Kuchentafel gut, denn eine riesige Zimtschnecke ist einfach immer ein Hingucker. Wie du ihn isst, kannst du selbst entscheiden. Schneidest du Stücke ab oder pellst du die Schichten der Schnecke nach und nach ab? Das ist dir überlassen! Hauptsache, er schmeckt und versüßt dir den ein oder anderen Herbstnachmittag, der allmählich kühler und kürzer wird.

Backe doch auch mal ein leckeres Zimtschnecken-Brot zu Frühstück oder kombiniere sie mit Obst zu Bananen-Zimtschnecken. Auch als Blätterteig-Zimtschnecken mit leckerer Vanillecreme ist das Gebäck ein Genuss.

So richtig gemütlich wird das Kuchenerlebnis erst mit der richtigen Deko. Bei Geniale Tricks findest du viele Anleitungen dafür, zum Beispiel für schöne Deko aus Ästen.

Zimtschneckenkuchen Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 300 g Mehl

1 Paket Trockenhefe 7 g

3 EL Zucker

1 Prise Salz

1/2 TL Kardamom

180 ml Milch lauwarm

50 g weiche Butter

1 Ei Für die Füllung: 50 g Butter weich

50 g Zucker

1-2 EL Zimt Für die Glasur: 120 g Puderzucker

2 EL Milch

1 Handvoll Pekannüsse gehackt Zubehör (26 cm Durchmesser, etwa diese hier 🛒 1 Springform Zubereitung Vermische das Mehl, die Trockenhefe, den Zucker, das Salz und den Kardamom in einer großen Schüssel. Gib die lauwarme Milch, die weiche Butter und das Ei hinzu und knete alles zu einem glatten Teig. Decke den Teig ab und lass ihn an einem warmen Ort für etwa eine Stunde gehen, bis er sich verdoppelt hat. Vermische die weiche Butter mit dem Zucker und Zimt für die Füllung zu einer streichfähigen Masse. Rolle den Teig nach dem Gehen auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck aus. Bestreiche den ausgerollten Teig gleichmäßig mit der Zimt-Butter-Mischung. Schneide den Teig in Streifen und rolle diese nach und nach zu einer großen Schnecke auf. Leg den Kuchen in eine gefettete Springform und lass ihn erneut 30 Minuten gehen. Heize den Ofen auf 180 Grad vor und backe den Kuchen für etwa 25-30 Minuten, bis die Schnecken goldbraun sind. Für die Glasur verrühre den Puderzucker mit der Milch, bis eine dickflüssige Masse entsteht. Gieße die Glasur über den abgekühlten Kuchen und bestreue ihn mit gehackten Pekannüssen.

