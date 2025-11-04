Zimtschneckenkuchen vom Blech: warm, duftend und unwiderstehlich

Dieser Kuchen vereint das Beste von fluffigen Zimtschnecken und saftigem Blechkuchen. Schon beim Backen erfüllt sein feiner Duft dein Zuhause und lässt erahnen, wie köstlich er schmeckt. Wenn du Lust auf ein Gebäck hast, das Herz und Sinne gleichermaßen wärmt, dann ist dieser Zimtschneckenkuchen genau das Richtige für dich.

Rezept für Zimtschneckenkuchen vom Blech

Zimtschnecken sind in Nordamerika, Skandinavien und Nordeuropa sehr verbreitet und beliebt. „Kanelbullar“, wie Zimtschnecken in Schweden heißen, sind seit Anfang des 20. Jahrhunderts fester Bestandteil der schwedischen „Fika“, einer kleinen Pause mit Kaffee und Gebäck.

Bei uns erfreut sich das süße Hefegebäck ebenfalls großer Beliebtheit – und der Zimtschneckenkuchen vom Blech ist eine moderne, unkomplizierte Variante, die sich perfekt für Familie, Freunde und Feste eignet.

Die einfache Zubereitung des Kuchens ist ein großer Vorteil gegenüber den klassischen Zimtschnecken. Denn hier verwenden wir keinen Hefe-, sondern einen Rührteig. Für das typische Zimtschneckenaroma sorgen Zimt und brauner Zucker sowie eine Glasur aus Frischkäse, Puderzucker und Milch.

Der Zimtschneckenkuchen vom Blech lässt sich herrlich variieren. Du kannst gehackte Nüsse, Rosinen oder Apfelstücke in den Teig oder unter das Topping geben.

Serviere ihn am besten noch leicht warm und lass dich von seinem Duft verführen, der schon beim Backen durch deine Küche weht. Wir garantieren dir, dass es nicht bei einem Stück auf deinem Teller bleiben wird, so lecker ist der Kuchen. Worauf wartest du also noch? Hole die Zutaten und Backutensilien aus den Schränken und lege mit dem Backen los!

Wenn du den Zimtschneckenkuchen vom Blech liebst, probiere auch diese Varianten: fruchtige Pflaumen-Zimtschnecken, sommerliche Erdbeer-Zimtschnecken und Overnight-Zimtschnecken. Ein echter Frühstücksknaller ist das warme Zimtschnecken-Porridge.

Zimtschneckenkuchen vom Blech Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Kuchenteig: 120 g Butter zimmerwarm

80 g Zucker

1 TL Vanillepaste

3 Eier

330 g Weizenmehl

1 Pck. Backpulver 15 g

2 EL gemahlene Walnüsse optional, online z.B. hier erhältlich 🛒

1 Prise Salz

250 ml Milch Für das Topping: 80 g Butter flüssig

80 g brauner Zucker

1,5 EL Zimt

1 EL Weizenmehl

1 Prise Salz Für die Glasur: 1 EL Frischkäse

3 EL Milch

150 g Puderzucker gesiebt Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette eine eckige Backform (mind. 20 × 30 cm) ein und lege sie zusätzlich mit Backpapier aus. Lass das Papier an den Seiten etwas überstehen, damit du den Kuchen später leicht herausheben kannst. Schmilz die Butter für das Topping und stelle sie beiseite, damit sie leicht abkühlt und wieder etwas fester wird. Schlage für den Kuchenteig die weiche Butter mit dem Zucker etwa 2 Minuten cremig. Rühre die Vanillepaste unter. Füge die Eier einzeln hinzu und kratze zwischendurch die Teigmasse von den Schüsselrändern. Mische Mehl, Backpulver, gemahlene Nüsse und Salz. Gib die Mischung abwechselnd mit der Milch zur Butter-Eier-Masse und rühre alles kurz, bis ein glatter, leicht flüssiger Teig entsteht. Fülle den Teig in die vorbereitete Form und streiche ihn glatt. Vermische für das Topping die geschmolzene Butter mit braunem Zucker, Zimt, Mehl und Salz. Verteile mit einem Esslöffel kleine Kleckse der Masse auf dem Teig. Ziehe mit einer Gabel spiralförmig durch, sodass ein feines Swirl-Muster entsteht. Backe den Kuchen etwa 25–30 Minuten, je nach Höhe. Mach nach 20 Minuten eine Stäbchenprobe. Wenn kein Teig mehr klebt, nimm den Kuchen heraus. Bereite sofort die Glasur zu: Verrühre den Frischkäse mit der Milch und gib den gesiebten Puderzucker nach und nach dazu. Passe die Konsistenz mit etwas Milch an, bis der Guss gut fließt, aber nicht zu dünn ist. Verstreiche die Glasur gleichmäßig auf dem warmen Kuchen. Lass ihn in der Form abkühlen. Hebe den Zimtschneckenkuchen mit Hilfe des Backpapiers vorsichtig heraus oder schneide ihn direkt in Stücke. Notizen Die Wohlfühlstimmung wird mit diesen Windlichtern noch unterstrichen. Wie du sie selber basteln kannst, erfährst du auf Geniale Tricks.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.