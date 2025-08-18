Zitronen Blaubeer Overnight Oats: dein Frühstücks-Upgrade 

Diese Zitronen Blaubeer Overnight Oats bringen frische Zitrusnoten und die fruchtige Süße reifer Blaubeeren direkt auf deinen Frühstückstisch. Du bereitest sie am Abend vorher zu und wachst am nächsten Morgen mit einer fertigen, cremigen Mahlzeit auf, die dich sättigt und dir Energie für den Tag gibt.

Zitronen Blaubeer Overnight Oats: genießen leicht gemacht

Der Arzt Maximilian Bircher-Benner entwickelte um 1900 das „Bircher-Müsli“ als gesundes Frühstück für seine Patienten. Seitdem hat sich die Idee weltweit verbreitet und viele neue Varianten hervorgebracht. Overnight Oats sind besonders beliebt, weil sie sich einfach vorbereiten lassen und auch unterwegs gut schmecken. Zitronen und Blaubeeren bringen eine sommerliche Note in diesen Klassiker.

Für die Zitronen Blaubeer Overnight Oats benötigst du Haferflocken, frische oder tiefgekühlte Blaubeeren, Milch oder eine pflanzliche Alternative, Chiasamen, Vanilleextrakt, Ahornsirup und eine halbe Bio-Zitrone.

Verquirle die feuchten Zutaten in einer Schüssel und vermenge sie dann mit den trockenen Zutaten. Hebe die Blaubeeren behutsam unter, damit sie nicht zu stark zerdrückt werden. Verteile die Overnight Oats auf zwei Gläser, verschließe diese gut und stelle sie über Nacht in den Kühlschrank.

Rühre die Zitronen Blaubeer Overnight Oats am nächsten Morgen noch einmal um und garniere sie mit frischen Blaubeeren und Zitronenzesten. Entspannter und, vor allem, leckerer kann ein Tag gar nicht starten.

Zitronen Blaubeer Overnight Oats Anke 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 90 g Haferflocken

1 EL Chiasamen

1/2 Bio-Zitrone Abrieb

1 Prise Salz

240 ml Milch oder pflanzliche Alternative nach Wahl

2 EL Ahornsirup alternativ Honig

1/2 TL Vanilleextrakt online hier erhältlich 🛒

75 g frische Blaubeeren + mehr zum Garnieren Zubereitung Vermenge Haferflocken, Chiasamen, 1 TL Zitronenschale und eine Prise Salz in einer Schüssel.

Verquirle die Milch, den Ahornsirup und den Vanilleextrakt in einer separaten Schüssel miteinander.

Gieße die Milch-Mischung über die trockenen Zutaten und rühre vorsichtig um, bis alles gut miteinander verbunden ist.

Hebe die Blaubeeren vorsichtig unter, damit sie nicht zu sehr zerdrückt werden.

Verteile die Mischung auf 2 Gläser und verschließe sie.

Stell sie mindestens 4 Stunden, am besten noch über Nacht, in den Kühlschrank.

Rühre die Zitronen Blaubeer Overnight Oats am nächsten Morgen gut um und geringere sie mit weiteren Blaubeeren und Zitronenzesten.

