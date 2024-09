Zitronen-Ingwer-Marmelade: schmeckt selbst gemacht wie in England

Du möchtest ganz wie im England frühstücken? Dann darf eine Zitronen-Ingwer-Marmelade nicht fehlen. Die musst du aber nicht kaufen, sondern kannst sie einfach zu Hause selbst zubereiten. Die Zutaten dafür bekommst du überall zu kaufen.

Zitronen-Ingwer-Marmelade aus nur 4 Zutaten zubereiten

Für eine Zitronen-Ingwer besticht durch eine außergewöhnliche Geschmackskombination, die saure und leicht bittere Aromen der Zitrone mit einer scharfen Ingwernote vereint. Das Ergebnis ist eine Marmelade, wie sie in England gern gegessen wird und vor allem auf einem frischen Brötchen mit etwas Butter oder einem krossen Toast gut schmeckt. Möchtest du die Marmelade nachkochen, dann brauchst du gerade einmal vier Zutaten, eine halbe Stunde Zeit und vier Weckgläser. Leg eine Platte deiner britischen Lieblingsband auf und schwing den Kochlöffel.

Gekocht wird die Marmelade übrigens mit der Zitronenschale. Die sorgt für die bittere Note. Achte also darauf, unbehandelte Bio-Zitronen zu verwenden. Die sind nicht gespritzt und die Schale kann bedenkenlos in der Küche mitverarbeitet werden. Damit die Marmelade lange hält, ist es außerdem wichtig, sie in sterile Gläser abzufüllen.

Marmelade selbst zu machen hat viele Vorteile. Zum einen schmecken die fruchtigen Aufstriche aus der heimischen Küche um einiges besser und intensiver als gekaufte Varianten und du weißt immer genau, was drin ist. Zum anderen sind sie aber auch eine tolle Möglichkeit, um reifes Obst zu verarbeiten. Vor allem diejenigen mit eigenem Garten wissen oft nicht, wohin mit all der Ernte. Einkochen und Marmelade machen sind da die Lösung. Außerdem ist eine selbst gemachte Marmelade auch ein tolles Gastgeschenk für die nächste Party oder einen Geburtstag. Und wer freut sich nicht über DIY-Geschenke aus der Küche?

Bist du auf den Geschmack gekommen, dann koch als nächstes auch mal Orangenmarmelade nach englischem Vorbild oder eine fruchtige Feigenmarmelade. Wenn du Zitronen liebst, darfst du dir auch die sizilianische Zitronenmarmelade nicht entgehen lassen.