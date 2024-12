Zitronen-Ingwer-Tarte: Hiermit begeisterst du alle

Zitronentarte ist ein echter Klassiker. Und das zu Recht: ein frisch-cremiger Kuchen mit knusprigem Boden ist etwas, das alle glücklich macht. Doch wie immer kann man noch eine Schippe draufsetzen und ein fast perfektes Rezept noch besser machen. Diese Zitronen-Ingwer-Tarte ist ein hervorragendes Beispiel. Sieht sie nicht außerdem wunderschön aus? Wie geschaffen für eine weihnachtliche Kaffee-Kuchen-Tafel. Los geht’s!

Rezept für Zitronen-Ingwer-Tarte

Ingwer und Zitrone sind eine dieser Geschmackskombinationen, die wie füreinander gemacht sind. Zitrone schmeckt sauer, erfrischend, fruchtig und hat eine spritzig-ätherische Note. Ingwer dagegen fällt besonders durch seine besondere Schärfe auf, die von innen wärmt und gleichzeitig mit einem kleinen Energiekick verbunden ist. Zusammen ergeben beide ein harmonisches Zusammenspiel an frischen Aromen, das einfach nur eine Freude ist. Kein Wunder also, dass diese Zitronen-Ingwer-Tarte so glücklich macht!

Ingwer stammt ursprünglich aus Südostasien und galt schon im antiken China und Indien als wahre Wunderpflanze. Die Knolle wurde als Heilmittel, Gewürz und sogar Aphrodisiakum eingesetzt. Über internationale Handelsrouten fand Ingwer im Mittelalter den Weg nach Europa, wo er sich sogleich als Heilpflanze durchsetzte und bis heute als solche verwendet wird. Er soll positive Auswirkungen auf die Verdauung und die Durchblutung haben und somit auch gegen Migräne oder Gelenkschmerzen helfen. Nebenbei ist Ingwer ein beliebtes Gewürz für süße und würzige Speisen zugleich.

Allen voran steht aber diese Zitronen-Ingwer-Tarte. Sie punktet mit einer Hülle und einem Deckel aus knusprigem Mürbeteig sowie einer cremigen Lemon-Curd-Füllung, die mit ein wenig von der scharfen Knolle aromatisiert wird. Damit stellt sie herkömmliche Zitronentartes in einen dunklen Schatten des Vergessens und wird schnell zu deinem neuen Lieblingskuchen werden. Gleich nachbacken!

Lust auf mehr leckere Tartes? Was für eine Frage! Backe diese Bratapfel-Tarte für extra weihnachtlichen Geschmack oder Quitten-Tarte für ein besonderes Aroma. Lieber deftig? Kein Problem, lecker ist zum Beispiel diese Kürbis-Ziegenkäse-Tarte.