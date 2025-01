Einfacher Zitronen-Kastenkuchen: Wird das dein neuer Lieblingskuchen?

Backe, backe, Kuchen: heute mal einen saftigen, lockeren Zitronen-Kastenkuchen. Der verschwindet bereits nach einer Viertelstunde im Ofen, so schnell ist der Teig angerührt. Bist du neugierig geworden? Dann erfährst du hier, wie du den Kastenkuchen nachbacken kannst.

Rezept für Zitronen-Kastenkuchen: kinderleicht gebacken

Den Zitronen-Kastenkuchen muss man einfach lieben, denn er ist vollkommen unkompliziert und gelingt dadurch auch all denjenigen, die bisher in der Backstube noch nicht ganz so viele Erfahrungen gesammelt haben. Und auch die Zutaten sind simpel – wer weiß, vielleicht hast du sie sogar schon zu Hause?

Alles, was du brauchst, sind Basiszutaten wie Mehl, Eier, Butter und Co. sowie eine frische Zitrone und Puderzucker. Beginne damit, die Zitrone abzuwaschen und abzutrocknen. Da du die Schale verwendest, solltest du unbedingt eine Biofrucht verwenden, denn sie wurde beim Anbau nicht mit schädlichen Pestiziden behandelt. Anschließend kannst du den Saft auspressen.

Nun verrührst 🛒 du Butter, Zucker und Vanillezucker miteinander und gibst danach etwas Zitronensaft und Eier dazu. Separat davon mischst du Mehl, Backpulver und Salz und vermengst diese Zutaten im Anschluss zu den feuchten Zutaten. Vermenge alles zu einem glatten Teig und fülle diesen in eine gefettete und bemehlte Kastenform.

Schon gewusst? Zitrusfrucht ist nicht gleich Zitrusfrucht. Wir stellen dir fünf unbekannte Zitrusfrüchte vor, die du viel öfter essen solltest. Immerhin versorgen sie dich mit wertvollem Vitamin C und schmecken tun sie auch!

Der Kuchen backt nun im Ofen und wenn er etwas abgekühlt ist, kannst du ihn noch mit Puderzucker oder Zuckerguss, den du aus Zitronensaft und Puderzucker anrührst, verzieren. Das war’s!

Zitronen-Kastenkuchen Franziska 4.06 ( 88 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 10 Stücke Kochutensilien 1 Kastenform, 25 cm Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Zitrone

200 g Butter weich, plus etwas mehr für die Form

160 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

4 Eier

250 g Mehl und etwas mehr für die Form

1 Pck. Backppulver

1 Prise Salz

200 g Puderzucker Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Wasche die Zitrone heiß ab und trockne sie. Reibe anschließend die Schale ab und presse den Saft aus.

Verrühre die Butter kurz mit dem Zucker und dem Vanillezucker. Rühre 2 EL Zitronensaft und nach und nach die Eier ein.

Mische das Mehl mit dem Backpulver, dem Zitronenabrieb und dem Salz und vermenge den Mix mit der Butter-Zucker-Ei-Mischung.

Fette eine Kastenform ein und stäube sie mit Mehl aus. Fülle den Teig hinein und streiche ihn glatt.

Backe den Kuchen 35-45 Minuten im Ofen. Wird er zu dunkel, decke ihn mit Backpapier oder Alufolie ab.

Lass den Kuchen etwas abkühlen und dekoriere in anschließend mit gestäubtem Puderzucker oder Zuckerguss, indem du den Puderzucker mit etwas Zitronensaft verrührst.

