Sesam, öffne dich: für diese unvergleichliche Soße

Frisch, würzig, cremig – Diese Zitronen-Kräuter-Sesamsoße ist eine Hommage an die kleinen Dinge, die ein Essen groß machen. Mit einer Zitrusnote, den Tiefen eines feinen Sesamgeschmacks und der unvergleichlichen Frische von Kräutern wirst du diese Soße nicht mehr missen wollen. Sie ist perfekt, um Salate aufzupeppen, Gemüse zu veredeln oder einfach nur, um Brot hineinzudippen.

Rezept für Zitronen-Kräuter-Sesamsoße: frisch, würzig, nussig

Meistens haue ich überall die gleiche Soße drauf oder rein. Beim Salat wird’s meistens ein Honig-Senf-Balsamico-Dressing, als Marinade kommt eine Mischung aus Sojasoße und Gewürzen her und als Dip darf es gerne eine selbst gemischte Sriracha-Mayo sein. Ich liebe mein „Standardsoßen-Repertoire“. Es hält mich davon ab, mir jedes Mal aufs Neue Gedanken über die passende flüssige Begleitung machen zu müssen.

Dennoch kann ein bisschen Abwechslung auf dem Gebiet auch nicht schaden. Deswegen hab ich mich umso mehr gefreut, als ich ein Rezept für eine Soße entdeckte, die mich sofort ansprach. Nicht, dass ich eine sensationell große Soßen-Connaisseuse wäre, dennoch ist es in diesem Bereich für mich, wie mit fast allem, irgendetwas muss mich daran neugierig machen und ansprechen.

Bei dieser Zitronen-Kräuter-Sesamsoße ist es definitiv das Zusammenspiel so vieler unterschiedlicher Geschmacksnoten. Von der erfrischenden Säure von Zitrone über das nussige Aroma des Sesammus bis hin zur Würze von frischen Kräutern und Knoblauch. Diese Soße vereint meiner Meinung alles, um ausgewogen zu sein und dennoch auf gewisse Weise die Geschmacksknospen wachzukitzeln.

Neugierig? Um die Zitronen-Kräuter-Sesamsoße herzustellen, brauchst du den Saft und Abrieb einer Zitrone, Sesammus, etwas Wasser, frische Kräuter deiner Wahl – ich finde Petersilie und Koriander sehr passend – sowie Knoblauch, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und ein bisschen Ahornsirup. Wenn du alles parat hast, brauchst du es nur gemeinsam in einen Mixer zu geben und es zu einer Soße pürieren. Fertig!

Leckerschmecker ist insgeheim ein kleines Soßenparadies. Denn hier findest du noch weitere Beispiele zum Beispiel für eine Knoblauchsoße, die wie bei deiner Lieblings-Dönerbude schmeckt. Außerdem zeigen wir dir, wie du Klassiker wie eine Sweet-Chili-Soße und diese Frankfurter Grüne Soße selbst machen kannst.

Zitronen-Kräuter-Sesamsoße
Zubereitungszeit 5 Minuten Min.
Gesamtzeit 5 Minuten Min.
Portionen 1
Zutaten
1x 2x 3x
1 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

1 Knoblauchzehe

1/2 Bund frische Petersilie

1/2 Bund frischer Koriander

3 EL Tahini online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 Prise Kreuzkümmel oder nach Geschmack

Chiliflocken nach Geschmack

1 TL Ahornsirup

3 EL Wasser kalt

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Presse die Zitrone aus und reibe die Schale fein ab.

Ziehe den Knoblauch ab. Wasche und trockne die Kräuter.

Gib Tahini, Zitronensaft, Zitronenschale, Kreuzkümmel, Chiliflocken, Ahornsirup, Kräuter und Knoblauch in einen Mixer.

Püriere das Ganze nach und nach unter Zugabe von Wasser fein, bis eine cremige Konsistenz entsteht.

Würze die Soße mit Salz und Pfeffer.

Serviere sie als Dip oder Soße zu Gemüse, Salaten oder gegrilltem Fleisch.

