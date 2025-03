Schichtenweise Genuss: Zitronen-Puddingkuchen vom Blech

Vielschichtiger Genuss ist immer eine gute Sache, besonders, wenn es um Kuchen geht. Und dieser hier hat nicht nur eine, nicht mal zwei, sondern gleich vier Lagen zu bieten. Zitronen-Puddingkuchen vom Blech bietet Mürbeteig, Pudding, Zitronencreme und Streusel. Ein vollkommener Genuss, die perfekte Kombi aus süß und sauer und gleichzeitig ganz einfach zuzubereiten. Hier ist unser Rezept.

Rezept für Zitronen-Puddingkuchen vom Blech

Die Magie von Kuchen ist es, wenn sie nicht nur gut aussehen, sondern auch sofort gute Laune bringen. Der Zitronen-Puddingkuchen vom Blech besitzt definitiv diese Art von Magie. Schau ihn dir nur an – er ist goldgelb, mit einer cremigen Schicht und feinen Streuseln obendrauf. Da bekommt man schon auf den ersten Blick Lust auf eine Kaffeepause. Und die gute Nachricht: Er ist trotz seiner tollen Optik einfach vorbereitet.

Du beginnst mit dem Boden. Dafür knetest du einen klassischen Mürbeteig aus Mehl, Zucker und Butter zusammen. Während dieser im Ofen vorbackt, rührst du eben schnell einen Vanillepudding zusammen. Dann fehlt nur noch die süß-säuerliche Zitronenschicht. Diese besteht aus Zitronensaft und -schale, etwas Zucker und Speisestärke. Dann kommt alles in Schichten auf das Blech: Boden, Pudding, Zitronencreme und zum Schluss natürlich noch Streusel.

Zitronen gehören zu den beliebtesten Zutaten in der Küche. Sie sind reich an Vitamin C und schmecken gerade jetzt zum Ende ihrer Saison ganz besonders fruchtig und spritzig. Gut harmoniert der Zitronensaft mit Vanille, weshalb der Pudding als Zwischenschicht nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich eine großartige Wahl ist. Achte jedoch darauf, dass du Bio-Zitronen verwendest, denn dadurch ist ihre Schale zum Verzehr geeignet, ohne, dass du schädliche Pestizide aufnimmst.

Zitronen-Puddingkuchen vom Blech eignet sich hervorragend, wenn du größere Gruppen an Menschen gleichzeitig glücklich machen willst. Folge unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung und überzeuge dich selbst!

