Ein Löffel voll Sonne: Diese Suppe schmeckt das ganze Jahr

Es ist wieder Suppenzeit! Diese Zitronen-Rosmarin-Suppe mit Bohnen ist ein wunderbares Gericht, das Frische und Gemütlichkeit perfekt miteinander verbindet. Die Kombi aus cremiger Konsistenz durch weiße Bohnen, der spritzigen Note der Zitrone und den Aromen des Rosmarin macht diese Suppe zu einem besonderen Geschmackserlebnis, das sich ideal für jede Jahreszeit eignet.

Einfaches Rezept für Zitronen-Rosmarin-Suppe mit Bohnen

Im Herzen des Rezeptes stehen weiße Bohnen, die eine nahrhafte Basis und herrlich cremige Textur liefern. Durch längeres Köcheln in einer aromatischen Gemüsebrühe verleiht weiteres Gemüse wie Karotten, Sellerie und Zwiebeln der Suppe zusätzlichen Geschmack. Knoblauch sorgt für eine würzige Basis, während frischer Rosmarin den würzigen Kräutergeschmack beisteuert, der der Suppe ihre besondere Note verleiht.

Ein zweites Highlight der Suppe ist die Zitrone: Sowohl der Saft als auch die abgeriebene Schale verleihen der Suppe eine angenehme Frische, die die herzhafte Basis wunderbar ausbalanciert. Je nachdem, wie stückig du deine Suppe magst, kannst du sie mehr oder weniger stark pürieren.

Besonders schön lässt sich die Suppe mit frischem Rosmarin garnieren. Damit sieht sie nochmal besonders appetitlich aus. Serviere dazu eine Scheibe geröstetes Brot oder ein frisches Baguette. Diese Suppe wärmt an kalten Tagen und erfrischt an warmen; ein Allrounder für jede Gelegenheit. Außerdem ist sie schnell zubereitet, voller gesunder Zutaten und überzeugt auch Menschen, die sich nicht unbedingt als Suppenkasper bezeichnen würden. Nachmachen!

Zitronen-Rosmarin-Suppe mit Bohnen Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

2 Karotten

2 Stangen Staudensellerie

2 EL Olivenöl

2 gehackte Knoblauchzehen

2 Dosen weiße Bohnen

500 ml Gemüsebrühe

1 Bio-Zitrone Saft und Schale

1 EL getrockneter Rosmarin

Salz und Pfeffer

4 Zweige frischer Rosmarin zum Garnieren Zubereitung Schäle die Zwiebel, wasche die Karotten und den Sellerie gründlich. Schneide die Zwiebel in Würfel, die Karotten in Scheiben und den Sellerie klein.

Erhitze das Olivenöl in einem großen Topf bei mittlerer Hitze.

Gib die gewürfelte Zwiebel, die Karotten und den Sellerie dazu. Brate das Gemüse etwa 10 Minuten an, bis es weich wird.

Jetzt kommt der gehackte Knoblauch dazu. Brate ihn für 1-2 Minuten mit.

Lass die weißen Bohnen abtropfen und gib sie zur Suppe hinzu. Rühre alles gut um.

Gieße die Gemüsebrühe dazu und bringe die Suppe zum Kochen.

Reduziere die Hitze und lass die Suppe 15-20 Minuten köcheln.

Nimm einen Stabmixer und püriere die Suppe, sodass sie cremig wird, aber noch ein paar Bohnen ganz bleiben.

Wasche die Zitrone und reibe die Schale ab. Presse den Saft aus. Tipp: Die Schale kannst du wunderbar mit einer Die Schale kannst du wunderbar mit einer Zitrusreibe 🛒 abreiben.

Rühre den Zitronensaft, die Zitronenschale und den Rosmarin ein. Schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab. Garniere die Suppe vor dem Servieren noch mit jeweils einem frischen Rosmarinzweig.

