Zitronenpasta mit Hähnchen ist unser Lieblingsessen zum Feierabend

Du hast Feierabend und brauchst etwas Ablenkung, um dich vom hektischen Arbeitsalltag zu erholen? Da hilft manchmal nichts besser als eine Runde zu kochen. Belohnt wirst du mit einem leckeren Gericht, das dir den Feierabend verschönert und dich während der Zubereitung auf andere Gedanken bringt. Heute auf dem Speiseplan: Zitronenpasta mit Hähnchen.

Zitronenpasta mit Hähnchen: schmeckt nach Feierabend

Nur, weil der Tag lang war, bedeutet das nicht, dass man zum Abendessen auf ungesunde Fertigprodukte zurückgreifen muss. Leckere Gerichte wie diese Zitronenpasta mit Hähnchen lassen sich in kurzer Zeit zaubern, ohne viel Aufwand betreiben zu müssen. Der Vorteil: Nicht nur kannst du während des Kochens vom Alltag abschalten, du verwöhnst dich am Ende des Tages auch mit einem leckeren, selbst gekochten Mahl, auf das du wirklich stolz sein kannst.

Unsere Zitronenpasta mit Hähnchen schmeckt außerdem nach Urlaub in Italien. Dort wachsen die schönsten Zitronen und der erste Bissen dieses Gerichts entführt einen in eine kleine Trattoria, die irgendwo am Meer oder im schönsten italienischen Hinterland liegen könnte. Hörst du den Wind in den Zypressen oder die sanften Wellen? So lecker schmeckt die kulinarische Flucht aus dem Alltag.

Die Zitronenpasta mit Hähnchen kannst du mit Nudeln deiner Wahl zubereiten. Für das Fleisch verwenden wir Hähnchenbrustfilets. Die marinieren wir mit Zitronensaft- und abrieb, Olivenöl, getrockneten Kräutern sowie Salz und Pfeffer und braten sie anschließend rundherum an.

Während das Fleisch brutzelt und die Nudeln kochen, bereiten wir die Soße vor. Dafür schwitzen wir Zwiebel und Knoblauch an und löschen beides mit Nudelwasser ab. Dazu kommen ein Becher Sahne und geriebener Parmesan sowie erneut Zitronensaft und Schalenabrieb. Ist die Soße etwas eingedickt, können wir sie mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit den Nudeln vermengen. Dann wird auch schon angerichtet!

