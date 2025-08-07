Zitronenquark: An diesem einfachen Dessert kommt im Sommer niemand vorbei

Im Sommer werden die Portionen, die mittags oder abends auf unseren Tellern landen, kleiner und die bevorzugten Gerichte leichter. Statt deftige Schmorgerichte steht uns der Sinn eher nach leichten, kalten Suppen und frischen Salaten. Worauf wir an heißen Tagen aber nicht verzichten möchten, ist das abschließende Dessert. Aber auch das darf gern frisch sein. Wie wäre es da mit einem schnellen Zitronenquark?

Zitronenquark: einfaches 5-Minuten-Dessert

Wenn du bisher dachtest, die Zubereitung von Desserts sei aufwendig, dann musst du diesen Zitronenquark unbedingt probieren. Der ist nämlich in nur fünf Minuten fertig und beweist damit das Gegenteil. Alles, was du brauchst, ist ein Speisequark, eine halbe Bio-Zitrone (inklusive Abrieb und Saft), etwas Zucker und einen Schuss Sahne.

Für den Nachtisch verrührst du den Quark einfach mit etwas Zucker, Sahne für eine besonders cremige Konsistenz und dem Saft einer halben Zitrone. Zum Schluss streust du den Abrieb der Zitrone darüber und kannst schon servieren. Mit seinem frischen Geschmack ist der Zitronenquark das perfekte Dessert für heiße Sommertage und ideal, wenn du nach einem Nachtisch suchst, der fix zubereitet ist.

Noch erfrischender schmeckt er übrigens, wenn du ihn vor dem Servieren noch in den Kühlschrank stellst. Selbstverständlich kannst du dem Dessert noch zusätzliche Aromen hinzufügen. Wie wäre es zum Beispiel mit grob gehackter Schokolade? Oder Pfefferminzblättern? Die passen bestens zum Geschmack der Zitrone und verleihen dem Quark noch einen zusätzlichen Frischekick durch ihren kühlenden Effekt. Auch mit anderen säuerlichen Früchten wie Johannisbeeren oder Himbeeren verleihst du dem Quark eine weitere besondere Note. Probier’s einfach aus.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Ein leckeres Quarkdessert lässt sich nicht nur mit Zitronen zubereiten. Probiere auch mal die Variante als Erdbeerquark oder als Mandarinenquark. Ebenfalls lecker: ein Bananenquark.

Zitronenquark Judith 4 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1/2 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

250 g Magerquark

1-2 EL Zucker nach Geschmack

1 EL Sahne Zubereitung Wasche die Zitrone gründlich mit heißem Wasser und trockne sie ab.

Reibe 🛒 anschließend die Schale ab und stelle den Abrieb beiseite. Presse den Saft der halben Zitrone aus.

Gib den Quark in die Schüssel, füge Zitronensaft, Zucker und die Sahne für eine cremigere Konsistenz hinzu.

Verrühre alle Zutaten miteinander zu einer cremigen Masse und verteile die Creme auf zwei Gläser.

Bestreue den Quark mit der geriebenen Zitronenschale und serviere ihn direkt.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.