Schmeckt nach Urlaub und Sommer: fluffige Zitronenrolle

Hast du schon einmal Urlaub im Mittelmeerraum gemacht? Dann ist dir dieser Anblick sicher vertraut: lange Reihen grüner Bäume, an denen leuchtend gelbe Früchte hängen. Zitronen spielen in den Regionen rund um das Mittelmeer in der Küche eine große Rolle – Zitronenlikör und Zitronenlimonade begegnen dir dort auf Schritt und Tritt. Und auch in süßen Gebäcken und Kuchen finden die sauren Früchte Verwendung. Wie in dieser Zitronenrolle mit Biskuitteig und Sahnecreme.

Sommerlicher Kuchengenuss: einfaches Rezept für Zitronenrolle

Sauer macht lustig, aber auch gesund. Zitronen sind eine hervorragende Quelle für Vitamin C. Eine mittelgroße Zitrone enthält etwa 31 Milligramm davon und deckt damit etwa 51 Prozent des täglichen Bedarfs eines Erwachsenen. Darüber hinaus kann der Duft von Zitronen die Stimmung heben und zur Entspannung beitragen. Neben Vitamin C enthalten Zitronen aber auch Flavonoide, also Antioxidantien, die zum Schutz der Zellen beitragen können.

Doch Zitrone ist nicht gleich Zitrone. Zwischen den einzelnen Sorten gibt es große Unterschiede bezüglich Größe, Säure- und Kerngehalt. Und auch der Geschmack variiert von sauer bis süßlich.

Diese Zitronenrolle ist einfach zuzubereiten und zaubert sofort ein Lächeln auf dein Gesicht, denn sie erinnert mit ihrem Geschmack und Duft an Dolce Vita, Sonne, Italien und weckt Urlaubsgefühle. Also, worauf wartest du noch? Backe dir dein ganz eigenes Stück vom Glück und genieße den zarten Geschmack der Zitronenrolle.

Zitronen lassen sich in der Küche wirklich vielseitig einsetzen. Zum Beispiel im Nudelgericht Pasta al Limone. Oder du bäckst dir einen saftigen Kokos-Zitronen-Kuchen mit ihnen. Für das Urlaubsfeeling kannst du dir eine süßsaure Zitronenlimonade zubereiten.

Zitronenrolle Anke 4.61 ( 23 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 6 Personen Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 6 Eier

150 g Mehl

180 g Zucker

1 TL Backpulver Für die Creme: 500 ml Sahne

2 Pck. Sahnesteif

100 Zucker

5 EL Zitronensaft

2 EL Zitronenschale

2 EL Puderzucker optional Zubereitung Heize den Backofen auf 150 °C Umluft vor.

Trenne die Eier und schlage das Eiweiß und 5 EL heißes Wasser mit einem Handrührgerät 🛒 steif. Lass dann 180 g Zucker einrieseln und schlage so lange weiter, bis er sich gelöst hat.

Gib nun die Eigelbe hinzu und hebe Mehl und Backpulver unter.

Verstreiche den Teig auf einem mit Backpapier belegtem Blech und backe ihn für 12-15 Minuten.

Bestreue ein sauberes Geschirrtuch mit Zucker und stürze den Biskuit darauf. Ziehe das Backpapier ab und rolle den Teig eng zusammen. Lass ihn danach auf einem Kuchengitter abkühlen.

Schlage in der Zwischenzeit die mit dem Sahnesteif, dem Zitronensaft und der -schale steif. Lass dabei den Zucker einrieseln.

Verstreiche die Sahne auf dem Boden und rolle ihn mithilfe des Geschirrtuchs auf.

Verziere die Zitronenrolle nach Belieben mit Puderzucker und Sahnetupfen.

