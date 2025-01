Grüner Zoodle-Auflauf mit Pesto: ein traumhaft einfaches Gericht

Aufläufe funktionieren bekanntlich immer. Zu jeder Jahreszeit und eigentlich fast auch zu jeder Tageszeit. Dieser grüne Zoodle-Auflauf schmeckt nicht nur fantastisch – dank seiner leckeren Pestosoße sieht er auch auf deinem Teller einfach toll aus.

Grüner Zoodle-Auflauf mit Pesto: ein Genuss für Gaumen und Augen

Falls du das liest und dich fragst: „Was um alles in der Welt sollen denn Zoodles sein?“, lass mich dir helfen. Zoodles sind eine kohlenhydratarme Alternative zu herkömmlichen Spaghetti, die mithilfe eines Spiralschneiders aus Zucchini geformt werden. Alternativ kannst du auch einen Sparschäler verwenden, dann erinnern sie am Ende eher an Bandnudeln.

Der Trend ist mittlerweile auch schon etwas älter und entstand in den 2010er-Jahren. Da hieß es: weniger industriell gefertigte Teigprodukte, mehr Gemüse! Und bis heute sind Zoodles eine gute Alternative zu klassischen Zubereitungsarten. Vor allem, wenn du ein wenig mit etwas Neuem herumprobieren möchtest, denn natürlich haben die Zucchini-Nudeln ihre ganz besonderen Eigenschaften. Auch bei diesem Rezept für den Zoodle-Auflauf mit Pesto zum Beispiel. Da die Zucchinistreifen deutlich schneller gar sind als herkömmliche Nudeln, muss der Auflauf eben auch nicht so lange in den Ofen.

Alles, was du zur Vorbereitung brauchst, ist ein Gemüseschneider 🛒, der auch eine Spiralschneide-Funktion besitzt. Schneide damit die Zucchini in ihre Nudelform und kümmere dich danach um die Brösel und die Soße. Wenn du die Soße noch etwas aufpeppen willst, kannst du noch ein wenig frisches Basilikum kleinschneiden und dazugeben. Nach dem Abschmecken kommt alles in einer passenden Form in den Ofen und nach etwa 15 Minuten kannst du es dir auch schon schmecken lassen. Guten Appetit!

Wenn du jetzt noch mehr Lust auf Rezepte mit Zoodles hast, bist du bei Leckerschmecker bestens versorgt. Zum Beispiel ganz klassisch, Zoodles mit Tomatensoße. Und ebenfalls super lecker sind Zucchini-Carbonara. Wenn es ein wenig extravaganter sein darf, dann darfst du dir die Zoodles mit Garnelen nicht entgehen lassen.

Zutaten 1x 2x 3x 2 große Zucchini

Olivenöl zum Anbraten und Rösten der Semmelbrösel

4 EL Semmelbrösel

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

300 g Frischkäse

150 ml Sahne

200 g grünes Pesto

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

Oregano nach Geschmack

Thymian nach Geschmack

frisches Basilikum optional Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide sie mit einem Spiralschäler in Nudelform.

Gib die Semmelbrösel in einer Pfanne mit heißem Öl und röste sie an, bis sie leicht gebräunt sind. Stelle sie danach zur Seite.

Heize den Backofen auf 180 °C vor.

Schäle und hacke die Zwiebel sowie den Knoblauch klein. Schwitze beides mit etwas Öl in einer Pfanne an. Gib den Frischkäse und die Sahne hinzu und lass es kurz aufkochen. Rühre danach etwa 150 g Pesto unter. Schmecke die Soße mit den Gewürzen ab. Schneide, wenn du möchtest, etwas frisches Basilikum klein und verrühre es ebenfalls in der Soße.

Gieße etwas von der Soße in eine Auflaufform. Verteile die Zucchinistreifen gleichmäßig in der Form und verteile den Rest der Soße darüber.

Streue den Käse gleichmäßig darüber und verteile das restliche Pesto in Klecksen auf dem Auflauf. Verteile die Brösel gleichmäßig darüber und stelle die Auflaufform für etwa 12 Minuten in den Backofen, bis der Käse eine goldbraune Kruste hat.

