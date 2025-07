Zoodles auf die schnelle Tour: in unter 15 Minuten auf dem Teller

Lust auf ein Rezept, das blitzschnell fertig ist, supergut schmeckt und auch noch leicht und gesund ist? Dann probiere diese Zoodles aglio e olio! Sie kombinieren den würzigen Geschmack aus gebratenem Knoblauch, frischen Kräutern und einem angenehmen Chili-Kick. Du brauchst dafür fast nichts einkaufen und kannst es in Rekordzeit kochen. Klingt nach deinem Ding? Dann los!

Rezept für Zoodles aglio e olio: schnell, gesund, vegan

Jetzt im Sommer gibt es Zucchini in Hülle und Fülle. Das schreit nach jeder Menge Rezepten, die den Sommerkürbis ordentlich in Szene setzen. Wir bei Leckerschmecker sind große Fans des Gemüses und werden in der Küche gerne mal kreativ. Heute geht es aber eher schlicht zu. Doch das heißt nicht, dass es deswegen weniger lecker wird. Im Gegenteil: Diese Zoodles aglio e olio sind der beste Beweis dafür, dass auch Gerichte mit wenigen einfachen Zutaten kulinarisch fantastisch sein können.

Gerade, wenn es mal wieder brütend heiß draußen ist, hat man nicht immer Lust auf einen Teller Pasta. Oder vielleicht hast du dir vorgenommen, dich eine Weile kohlenhydratärmer zu ernähren. Nudeln aus Zucchini sind da die perfekte Alternative zu herkömmlicher Pasta. Damit schlemmst du frisch und ganz ohne schlechtes Gewissen.

Zoodles zu verwenden, bringt noch weitere Vorteile. Zuerst einmal sind sie unfassbar schnell zubereitet. Kein langes Wasserkochen nötig – einfach spiralisieren und anbraten, fertig! Außerdem stecken in ihnen viele wichtige Nährstoffe wie Kalium, Vitamin C und Beta-Carotin. Und das Beste? Sie hinterlassen nach dem Essen kein unangenehmes Völlegefühl. Stattdessen fühlst du dich energiegeladen und leicht.

Die knackigen Zucchini-Spiralen saugen das Olivenöl perfekt auf und bekommen dabei eine unwiderstehliche, leicht nussige Note. Kombiniert mit einem Spritzer frischem Zitronensaft, etwas Petersilie und dem leichten Umami-Geschmack der „käsigen“ Hefeflocken entsteht ein Gericht, das gleichzeitig simpel und voller Nuancen ist.

Für alle, die Knoblauch lieben, wird dieses Gericht ohnehin der absolute Traum sein. Und wenn du dir doch noch einen spicy Twist wünschst, sorgt eine Prise Chili für einen kraftvollen Kontrast.

Deine Zucchini-Ernte aus dem Garten fällt dieses Jahr sehr üppig aus? Wir wissen genau, was du damit machen kannst: Nudeln mit Zucchini-Frischkäse-Soße oder kalte Zucchini-Nudeln mit Erdnuss-Sesam-Soße, zum Beispiel. Diese Zucchini-Carbonara ist auch richtig lecker! Wenn du nach noch mehr Ideen suchst, was du alles mit Zucchini anstellen kannst, frag gerne mal unseren Koch-Bot nach Rezepten!

Zoodles aglio e olio Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (online erhältlich, z.B. hier 🛒 1 Spiralschneider Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Zucchini

3 Knoblauchzehen

Etwas frische Petersilie zum Garnieren (optional)

3 EL Olivenöl

1/4 TL Chiliflocken

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Spritzer Zitronensaft

1 EL Hefeflocken Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide sie mit einem Spiralschneider in Zoodles.

Schäle und hacke den Knoblauch fein. Wasche und schneide die Petersilie fein.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze.

Brate den Knoblauch zusammen mit Chiliflocken im heißen Öl 1–2 Minuten an, bis es herrlich duftet, aber der Knoblauch nicht braun wird.

Füge die Zoodles hinzu und schwenke sie für etwa 4 Minuten im Öl, bis sie gar, aber noch bissfest sind.

Würze mit Salz und Pfeffer und hebe die Petersilie unter. Schmecke mit einem Spritzer Zitronensaft ab.

Richte die Zoodles auf Tellern an und garniere sie mit den Hefeflocken.

