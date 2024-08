Zorongollo: spanische Vorspeise aus gebackener Paprika und Ei

Wenn du nach einer einfachen und gleichzeitig aromatischen Vorspeise suchst, solltest du Zorongollo unbedingt ausprobieren. Dieses traditionelle Gericht stammt aus der Region Extremadura in Zentralspanien, wird aber in ganz Spanien genossen und überzeugt mit seiner Kombination aus gerösteten Paprika, Knoblauch und hochwertigen Olivenöl. Dazu wird ein gekochtes Ei serviert. Zorongollo eignet sich hervorragend als Beilage zu gegrilltem Fleisch oder als Vorspeise.

Zorongollo: traditionelle Tapa aus Spanien

Zorongollo ist ein wunderbares Beispiel für die Einfachheit und die sonnengereiften Aromen, die die spanische Küche auszeichnen. Die Hauptzutat dieses Gerichts sind rote Paprika, die im Ofen geröstet werden, bis ihre Haut leicht schwarz wird und sie ihre natürliche Süße entfalten. Nach dem Rösten ziehst du die Haut der Paprika ab, schneidest das Fruchtfleisch in Streifen und vermengst es mit einem Dressing aus fein gehacktem Knoblauch, hochwertigem Olivenöl und Petersilie. Ein Schuss Essig sorgt für eine feine Säure, die das Gericht abrundet.

Zorongollo bietet nicht nur geschmacklich viel, sondern ist auch gesundheitlich wertvoll. Die Paprika liefert reichlich Vitamin C, Knoblauch ist für seine antibakteriellen Eigenschaften bekannt, und das Olivenöl ist reich an ungesättigten Fettsäuren, die sich positiv auf Herz und Kreislauf auswirken. Dieses Gericht passt perfekt in den Sommer und den herannahenden Herbst, wenn die letzten warmen Sonnenstrahlen von Urlaub in Südeuropa träumen lassen. Serviere Zorongollo leicht gekühlt und zu einem Stück Brot. Auch Reis schmeckt hervorragend dazu.

Das Beste an Zorongollo ist neben dem Geschmack die einfache Zubereitung. Mit nur wenigen Zutaten und minimalem Aufwand zauberst du eine Tapa auf den Tisch, die im geselligen Beisammensein mit Freunden und Familie besonders gut schmeckt. Also, worauf wartest du noch? Probiere Zorongollo aus und bringe ein Stück spanische Kultur in deine Küche!

Für dienen spanischen Abend haben wir noch mehr Rezepte auf unserer Seite. Probiere zum Beispiel die leckeren spanischen Kartoffel-Kroketten: sie sind außen knusprig, innen cremig! Und diese Coca Mallorquina, eine Pizza von den Balearen, ist ein wunderbarer Hauptgang. Als Nachtisch schmeckt diese kanarische Mandelcreme namens Bienmesabe himmlisch!