Zu scharfes Essen retten: Mit diesen Tricks klappt’s

Eine Prise Chili hier oder da kann Gerichten einen angenehmen Kick verleihen und sie schmackhafter machen. Noch dazu werden scharfem Essen gesundheitliche Vorteile nachgesagt – es soll sich positiv auf das Herz-Kreislaufsystem auswirken und die Verdauung unterstützen. An kalten Tagen kann ein pikantes Gericht wunderbar von innen wärmen und so eine sich anbahnende Erkältung abwenden. Doch manchmal passiert es, dass aus einer Prise plötzlich zu viel wird und das Essen kaum noch genießbar ist. Kann man zu scharfes Essen retten?

Zu scharfes Essen retten: Tipps und Tricks

Es ist uns vermutlich allen schon mal passiert: Ein falscher Griff ins Supermarktregal und anstelle eines milden Chilipulvers würzen wir unser Essen mit extra scharfen Chiliflocken. Beim Probieren steigt sprichwörtlich Dampf aus den Ohren auf, Schweiß bricht aus und uns wird klar: Dieses Essen können wir nicht mehr genießen. Das kann passieren. Aber warum ist Essen überhaupt scharf? Das liegt am Capsaicin. Dieses kommt in sämtlichen Chilisorten sowie Paprika, Cayennepfeffer und Peperoni vor. Nimmst du es zu dir, regt es Schärfe- und Hitzerezeptoren im Mund an – das Essen schmeckt scharf.

Verschätzt du dich etwas, schmeckt dein Essen aber auch schnell zu scharf. Und dann? Kann man zu scharfes Essen retten oder ist es direkt ein Fall für die Tonne? Es gibt tatsächlich einige Tipps und Tricks, die helfen können. Hier sind unsere Favoriten.

Schärfe mildern durch Fett

Capsaicin ist ein Stoff, der fettlöslich ist. Daher gibt es gleich zwei Möglichkeiten, Schärfe mit Fett abzumildern. Du kannst zu scharfes Essen retten, indem du beispielsweise Butter, Mascarpone, Kokosmilch oder einfach neutrales Öl hinzugibst. Dieses bindet die schärfegebenden Stoffe. Nun ist zu viel Fett im Essen? Das ist kein Problem, schöpfe es einfach ab. So entfernst du direkt etwas von der Schärfe.

Zu scharfes Essen retten durch Milchprodukte

Capsaicin ist nicht nur fettlöslich, sondern wird auch durch das Milchprotein Kasein gelöst. Daher gibt es beispielsweise in Indien, wo viel scharf gegessen wird, oftmals Joghurt zum Essen. Du kannst die Milchprodukte direkt ins Essen mischen, besser funktioniert die lösende Kraft aber direkt im Mund. Serviere zu scharfes Essen also einfach mit einem guten Schlag Joghurt.

Dir ist noch etwas in der Küche schiefgegangen? Kein Problem! Mit diesen Tricks kannst du dein Essen retten. Schaue für weitere nützliche Kochtipps und hilfreiches Wissen auch in unserem Leckerwissen vorbei.

Zucker wirkt gegen Schärfe

Eine weitere Möglichkeit, zu scharfes Essen zu retten, ist, mit etwas Süße entgegenzuwirken. Dabei ist allerdings Vorsicht geboten. Denn Süße gleicht die Schärfe nicht aus, sondern lässt sie nur erträglicher werden. Schnell kann ein Essen also zu süß werden, während die Schärfe immer noch vorhanden ist. Taste dich daher am besten Schritt für Schritt – oder Teelöffel für Teelöffel – heran.

Die Menge erhöhen

Wie auch bei zu salzigem Essen kann es helfen, die Schärfe mehr zu verteilen. Füge deinem zu scharfen Essen einfach weitere, nicht scharfe Zutaten hinzu. Bleibt dadurch etwas übrig, kannst du die Reste einfrieren oder am nächsten Tag essen.

Zu scharfes Essen retten: rohes Gemüse mitkochen

Scharfes Essen kann durch rohes Gemüse abgemildert werden. Besonders Kartoffeln oder Möhren sind hierbei gut geeignet. Diese saugen einen Teil der Schärfestoffe auf. Nach dem Kochen kannst du das Gemüse entweder mitessen oder entfernen und anderweitig verwenden.

Du möchtest deine Schärfetoleranz trainieren? Dafür ist unser chinesisches Chiliöl bestens geeignet. Ein Chili con Carne kann dich auch an Schärfe gewöhnen, ebenso wie eine hausgemachte Chilisoße.

Augen zu und durch

Diese Methode gilt, wenn von den oben genannten Möglichkeiten absolut nichts hilft, du aber keine Lebensmittel verschwenden möchtest. Beiße die Zähne zusammen und iss das Essen trotz brennender Schärfe. Trinke dazu ein süßes Joghurtgetränk, das die Schärfe etwas erträglicher macht. Und kein Wasser! Das hilft nicht, sondern verteilt das Capsaicin nur in deinem Mund.