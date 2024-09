Schneller Zucchini-Auflauf mit Käse: unser einfaches Rezept für den Ofen

Unter der Woche darf es abends ruhig etwas schneller gehen. Was gäbe es da für bessere Gerichte als diesen Zucchini-Auflauf? Seine Zutaten sind simpel und du brauchst weder Kartoffeln noch Tomaten. Perfekt für ein leichtes, schnell zubereitetes Abendessen, bei dem der Ofen die meiste Arbeit macht.

Zucchini-Auflauf: proteinreiches Abendessen für die ganze Familie

Zucchini-Auflauf kommt mit wenigen Zutaten aus und schmeckt trotzdem himmlisch gut. Um ihn zuzubereiten, benötigst du zunächst viel Zucchini. Gut ein Kilogramm findet in diesem leckeren Ofengericht Verwendung. Zusammengehalten wird alles von einer Hüttenkäse-Milch-Mischung. Das macht den Auflauf nicht nur fettärmer als mit einer Sahnemischung, sondern verleiht ihm gleichzeitig eine große Menge Protein. Auch verwendest du ordentlich frische Kräuter. So schmeckt das sonst eher milde Gemüse richtig gut!

Zucchini ist ein wahres Allround-Talent in der Küche. Das mit dem Kürbis verwandte Gemüse ist mild im Geschmack und enthält kaum Kalorien, was es vielseitig einsetzbar macht. Du kannst sowohl deftige Gerichte daraus zaubern – Zucchinipuffer zum Beispiel – als auch Süßes, wie diesen Zucchinikuchen. Vor dem Verzehr solltest du Zucchini allerdings probieren. Schmeckt sie bitter, enthält sie einen giftigen Stoff, der schwere Verdauungsprobleme verursachen kann. Werfe sie in solchen Fällen lieber weg.

Um unseren Zucchini-Auflauf zuzubereiten brauchst du nur 15 Minuten Zeit, den Rest übernimmt der Ofen. Du musst nichts vorbraten oder Soßen kochen, sondern kannst alle Zutaten gemeinsam in die Auflaufform schichten. Dann wandert der Auflauf für 30 Minuten in die Röhre und schon duftet es herrlich nach Gemüse und Käse. Supereinfach, einfach lecker!

Aufläufe lieben wir sehr und probieren deshalb immer wieder neue Rezepte aus. Unsere liebsten davon teilen wir mit dir! Wie diesen Feta-Tomaten-Auflauf, der herrlich schnell zubereitet ist. Super lecker ist auch dieser Nudelauflauf mit Brokkoli und Gorgonzola oder dieser ungewöhnliche, aber leckere Hot-Dog-Auflauf. Futtere dich doch mal durch!