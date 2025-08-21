Diesen Zucchini-Aufstrich fürs Brot wirst du lieben

Hast du schonmal daran gedacht, Zucchini zum Frühstück zu essen? Wahrscheinlich nicht. Bis jetzt! Dieser leckere Zucchini-Aufstrich darf ab sofort bei keinem Brunch mehr fehlen.

Der neue Hit am Frühstückstisch: Zucchini-Aufstrich

Wer einen leckeren Brunch geplant hat, denkt wahrscheinlich eher an süße Speisen. Pancakes, Marmelade und Nutella: Diese Klassiker dürfen natürlich nicht fehlen. Aber wir wären ja nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht auch neuen Kreationen eine Chance geben würden. Unser neuer Favorit: dieser leckere und frische Zucchini-Aufstrich.

Mit diesem Rezept landet gleich zu Beginn des Tages eine Extra-Portion Gemüse auf deinem Teller. Auch Kinder werden den cremigen Aufstrich lieben und gar nicht merken, wie viele Vitamine sie gerade in sich reinschaufeln.

Die Zubereitung geht superschnell. Du brauchst du natürlich Zucchini und eine Basis. Wir nehmen hier Frischkäse, damit sind deine Proteine schonmal gesichert. Richtig cremig wird es durch Avocado, die außerdem für einen frischen grünen Look sorgt. Frühlingszwiebeln geben dem Ganzen den gewissen Kick und Zitrone bringt eine leichte Säure mit in den Aufstrich.

Die Zutaten werden einfach mit einem Pürierstab zerkleinert und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Nach wenigen Minuten ist der Zucchini-Aufstrich auch schon fertig. Probiere es unbedingt aus und sei von der sommerlichen Frische begeistert.

