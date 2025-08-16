Cremig, frisch und schnell gemacht: Dieser Zucchini-Aufstrich mit Feta kann was

An Tagen, wo der Magen grummelt, sich der Appetit aber zwischen leichtem Snack und „bitte nichts Warmes“ bewegt, passt ein Zucchini-Feta-Aufstrich ziemlich gut ins Bild. Er ist nicht nur schnell zusammengerührt, sondern bringt auch genau die Art von Frische und Würze mit, die es an solchen Tagen braucht. Ob zu Brot oder auch einfach nur Chips, zum Frühstück, Mittag oder Abendessen: dieser Dip geht immer!

Mehr als nur ein Brotbelag: Zucchini-Feta-Aufstrich

Zucchini ist der nicht mehr ganz heimliche Star unter den Sommergemüsen. Die grünen Kürbispflanzen produzieren gerade so viele Früchte, dass wir kaum noch wissen, wohin damit. Warum also nicht mal zu einem Aufstrich verarbeiten? Geraspelt, kurz in der Pfanne angebraten und mit salzigem Feta zu einer groben Paste verarbeitet, begeistert der Sommerkürbis auf neue Art und Weise.

Der Zucchini-Feta-Aufstrich lebt von seiner besonderen Textur: nicht glatt, sondern leicht stückig, mit etwas Biss und doch streichzart genug für jedes Brot. Für etwas Frische sorgen Petersilie und Minze, Knoblauch vertieft das Aroma und Olivenöl bringt die mediterranen Aromen auf ein neues Level.

Übrigens: Wusstest du, dass du bittere Zucchini nicht essen solltest? Für das unangenehme Aroma sorgt ein Pflanzenabwehrstoff, das sogenannt Cucurbitacin. Dieses ist hitzebeständig, wird also durch Kochen nicht zerstört. Es entsteht, wenn es bei Zucchini zu einer Kreuzbestäubung mit anderen Pflanzen kommt. Das passiert manchmal im heimischen Garten. Im Körper kann der Stoff für Magenprobleme und Vergiftungserscheinungen sorgen. Also: Zucchini immer erst probieren und dann verarbeiten!

Du kannst den Zucchini-Feta-Aufstrich gut vorbereiten, denn er hält sich im Kühlschrank zwei, drei Tage problemlos. Mehr sogar: Durch das Durchziehen wird es noch aromatischer. Perfekt also für das Feierabendbrot oder ein Picknick am Wochenende. Der Aufstrich passt dabei nicht nur zu Brot. Du kannst ihn auch als Füllung für Wraps oder als Beilage zu Grillgemüse verwenden. Oder löffelweise aus dem Glas, weil er einfach so gut schmeckt.

Zucchini und Dips sind wie geschaffen füreinander. Wie wäre es mit einem Zucchini-Oliven-Aufstrich, Zucchini-Hummus oder levantinischem Lib el Kousa? Probier diese Rezepte doch mal aus!

Zucchini-Feta-Aufstrich Nele 5 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Zucchini

Salz

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

150 g Feta

1 EL gehackte Petersilie

1 TL gehackte Minze

Pfeffer Zubereitung Wasche die Zucchini, reibe 🛒 sie grob und salze sie leicht. Knete sie durch, lass sie etwa 5 Minuten stehen, damit sie Wasser zieht, und drücke sie anschließend gut aus.

Schäle und hacke die Knoblauchzehe fein. Erhitze 1 EL Olivenöl in einer Pfanne und brate die Zucchiniraspel mit dem Knoblauch darin an, bis sie leicht gebräunt und trocken sind. Lass sie anschließend abkühlen.

Zerbrösele den Feta grob in einer Schüssel. Gib die Zucchini, Petersilie und Minze dazu und vermische alles zu einer stückigen, cremigen Masse. Alternativ kannst du das Ganze auch in einem Standmixer pürieren.

Schmecke mit Salz, Pfeffer und etwas zusätzlichem Olivenöl ab.

