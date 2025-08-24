Sorgt für Frische auf dem Frühstückstisch: Zucchini-Avocado-Aufstrich

Zucchini auf dem Brot? Das klingt vielleicht erst einmal ungewöhnlich, wird mit diesem leckeren Zucchini-Avocado-Aufstrich aber zu einem echten Genuss-Highlight. Wie du diesen zubereiten kannst, verraten wir hier.

Genieße diesen cremigen Zucchini-Avocado-Aufstrich auf Brot

Wir sind mittendrin, in der Zucchini-Saison. Das Sommergemüse wird von Juni bis Oktober frisch geerntet und entsprechend gefragt sind in der Zeit auch die Zucchini-Rezepte. Schließlich möchte man das gesunde Gemüse ja nicht immer auf die gleiche Zubereitungsweise genießen. Um Abwechslung auf den Tisch zu bringen, bereiten wir deshalb mal einen Aufstrich aus dem Kürbisgemüse zu.

Wie du dir denken kannst, spielt bei unserem Zucchini-Avocado-Aufstrich noch eine andere Frucht eine Rolle: die Avocado. Sie passt geschmacklich und optisch perfekt zur Zucchini und verleiht dem Aufstrich eine wunderbar cremige Note.

Zusammen mit Frischkäse, Schmand, Schalotte, Zitronensaft und Gewürzen wird daraus ein cremig-frischer Brotaufstrich, der perfekt zum Frühstück oder zur Brotzeit passt. Die Zubereitung? Alles andere als aufwendig.

Beginne damit, die Zucchini mit einer Küchenreibe zu raspeln. Gib die Raspel dann in eine Pfanne und dünste sie dort ohne Zugabe von Fett an, bis die Flüssigkeit der Zucchini verdampft ist. Höhle das Fruchtfleisch der Avocado aus und zerdrücke es in einer Schüssel zu einem Mus. Füge die Zucchini (abgekühlt) sowie Zitronensaft, Frischkäse, Schmand sowie die in feine Würfel geschnittene Schalotte hinzu und verrühre alles zu einer cremigen Masse. Noch mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken abschmecken und vor dem Genießen eine halbe Stunde im Kühlschrank ziehen lassen, damit das Aroma intensiver wird.

Der Zucchini-Avocado-Aufstrich ist ein Allroundtalent in der Küche. Er bringt Frische und Farbe auf den Frühstückstisch, schmeckt am Abend zum klassischen Abendbrot und macht sich auch als Dip zu Gemüse oder Crackern. Zudem kannst du ihn auch ganz nach Lust und Laune abändern, indem du zum Beispiel noch passende Kräuter oder eine gepresste Knoblauchzehe unterrührst.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Was auf einem gut gedeckten Frühstückstisch nicht fehlen darf? Aufstriche! Und die musst du nicht kaufen, sondern kannst sie mit unseren Rezepten einfach selber machen. Probiere auch den mediterranen Gemüseaufstrich Zacusca oder einen aromatischen Toskana-Aufstrich. Oder genieße einen Zucchini-Feta-Aufstrich.

Zucchini-Avocado-Aufstrich Judith 4.60 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Ziehzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine Zucchini ca. 150 g

1 reife Avocado

1 Schalotte

100 g Frischkäse

2 EL Schmand

1 EL Zitronensaft

Salz und Pfeffer

1 Prise Chiliflocken Zubereitung Wasche die Zucchini und reibe sie grob mit einer Küchenreibe 🛒 . Gib die Zucchiniraspeln in eine beschichtete Pfanne und dünste sie ohne Öl bei mittlerer Hitze ca. 3-4 Minuten, bis sie leicht weich sind und ein Teil der Flüssigkeit verdampft ist. Lass sie anschließend kurz abkühlen.

Halbiere die Avocado, entferne den Kern und entferne das Fruchtfleisch mit einem Löffel. Gib das Fruchtfleisch in eine Schüssel und zerdrücke es mit einer Gabel zu einem feinen Mus.

Ziehe die Schalotte ab und schneide sie in feine Würfel.

Gib die abgekühlte Zucchini zusammen mit dem Frischkäse, Schmand, der Schalotte und dem Zitronensaft zur Avocado. Verrühre alle Zutaten gründlich, bis eine cremige, gleichmäßige Masse entsteht. Schmecke mit Salz, Pfeffer und den Chiliflocken ab.

Stelle den Aufstrich vor dem Servieren zum Durchziehen für etwa 30 Minuten kalt.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.