Dieser orientalische Dip steckt voller Sommeraromen

Zucchini in deiner Küche und keine Idee, was du damit anstellen sollst? Kein Problem, wir haben genau das richtige Rezept für dich! Dieses Zucchini Baba Ganoush bringt sommerliche Leichtigkeit und orientalisches Aroma auf den Teller – intensiver durch knusprige Pinienkerne und den Hauch von würziger Harissa. Ob für Gäste oder einfach zum Snacken: Dieses Rezept wird zu deinem neuen „Geht immer“-Dip.

Zucchini Baba Ganoush: cremig, würzig und voller Aroma

Baba Ganoush, dieser cremig-würzige Klassiker, stammt aus dem Nahen Osten und ist besonders in Ländern wie dem Libanon, Syrien und Israel ein Grundpfeiler auf jedem Mezze-Tisch. Traditionell wird es aus über offenem Feuer gerösteten Auberginen gemacht, die dann mit Tahini (Sesampaste), Knoblauch, Zitronensaft und Olivenöl zu einem unfassbar intensiven, rauchigen Dip verarbeitet werden. Seine spezielle Kombination aus Rauch, Cremigkeit und Frische macht Baba Ganoush zu einem Liebling unter Dip-Fans weltweit.

Und was isst man zu Baba Ganoush? Traditionell wird es mit weichem Fladenbrot oder frisch gebackenem Pita serviert, doch es ist auch die perfekte Beilage zu gegrilltem Fleisch, Fisch oder Gemüse. Als gesunder Snack kannst du es mit Gemüsesticks wie Karotten, Gurken oder Sellerie dippen oder es als cremigen Brotaufstrich verwenden. Es wertet auch Bowls, Wraps oder einfache Salate auf und verleiht allem diese herrlich orientalische Note. Ein echter Allrounder!

Aber warum jetzt Zucchini und nicht Aubergine? Ganz einfach: Zucchini hat von Natur aus einen milderen Geschmack, der sich hervorragend mit kräftigen Aromen wie Tahini, Harissa und Kreuzkümmel kombinieren lässt. Zudem ist Zucchini deutlich weniger dominant und wässriger, was der Creme eine angenehme Leichtigkeit verleiht. Besonders praktisch: Da Zucchini weicher ist und keinen stark gerösteten Geschmack wie Aubergine entwickelt, kannst du kreativ mit Gewürzen und Toppings spielen, um dein Baba Ganoush perfekt auf deinen Geschmack auszurichten.

Ein toller Dip verdient auch einen tollen Auftritt! Deswegen gibt es von uns auch noch ein paar Ideen, wie du dein Zucchini Baba Ganoush servieren kannst. Kombiniere es zum Beispiel mit Hummus, Taboulé, Falafel, Oliven und Pita-Brot für einen ultimativen Mezze-Teller. Oder wie wäre es als Soße für einen Veggie-Burger? Lass es dir schmecken!

Wir bei Leckerschmecker fahren total auf Dips ab. Wir dippen Gemüse, Fladenbrot und Co. am liebsten in ein klassisches Baba Ganoush, einen Granatapfel-Paprika-Dip oder in Zaalouk, einen marokkanischen Tomaten-Dip.

Zucchini Baba Ganoush Olivia 4.60 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 große Zucchini

2 EL Olivenöl

2 EL Pinienkerne

2 Knoblauchzehen

1/2 Bio-Zitrone Saft

2 EL Tahini gibt's z.B. hier 🛒

1/2 TL Paprikapulver geräuchert

1/2 TL Kreuzkümmel gemahlen

100 g griechischer Joghurt

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Harissa zum Garnieren, gibt's z.B. hier 🛒

etwas frische Minze zum Garnieren Zubereitung Wasche und schneide die Zucchini in dicke Scheiben und brate sie in einer Grillpfanne mit etwas Olivenöl an, bis sie weich und leicht angebräunt sind.

Gib die gegrillten Zucchini in ein Sieb und lass sie abtropfen, damit überschüssige Flüssigkeit entweicht.

Röste die Pinienkerne in einer kleinen Pfanne ohne Öl goldbraun und stelle sie beiseite. Schäle die Knoblauchzehe und presse den Saft der Zitrone aus.

Püriere die Zucchini zusammen mit Tahini, Zitronensaft, Knoblauch, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Joghurt und Olivenöl zu einer cremigen Masse.

Würze mit Salz und Pfeffer.

Fülle das Baba Ganoush in eine Schale. Toppe die Creme mit einem Klecks Harissa, verteile die gerösteten Pinienkerne darauf und garniere das Ganze mit etwas frischer Minze und einem Schuss Olivenöl.

