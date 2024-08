Griechische Zucchini-Bällchen: Heute gibt es Kolokithikeftedes

Kennst du schon Kolokithikeftedes? Sie sind die vegetarische Antwort auf griechische Keftedes und dank ihrer schnellen und einfachen Zubereitung ein tolles Fingerfood für jede Gelegenheit. Die Zucchini-Bällchen sind außen lecker knusprig und innen schön saftig.

Vegetarisches Fingerfood: griechische Zucchini-Bällchen

Kolokithikeftedes haben eine lange Tradition in der griechischen Küche und sind besonders in den Sommermonaten beliebt, wenn Zucchini Saison haben. Der Duft der gebratenen Zucchini-Bällchen mit Feta erinnert an warme Sommertage am Mittelmeer und zaubert Urlaubsstimmung auf deinen Teller.

Für die Zubereitung von Kolokithikeftedes benötigst du frische Zucchini. Außerdem kommen noch Eier, Feta und Kräuter wie Petersilie oder Schnittlauch hinein.

Zu Beginn schälst du die Zucchini und raspelst sie klein. Danach musst du sie in ein sauberes Küchentuch legen und ausdrücken. Es sollte so viel Flüssigkeit austreten, wie es geht. Die Zwiebel, Lauchzwiebeln und Kräuter werden ganz fein gehackt. Anschließend gibst du alle Zutaten sowie klein zerbröckelten Feta und etwas Mehl in eine Schüssel und verknetest sie zu einem Teig. Forme dann kleine Bällchen aus ihm und brate sie mit Öl in einer Pfanne von allen Seiten an, bis sie schön knusprig und goldbraun sind.

Die köstlichen Bällchen sind ideal als Beilage zum Grillabend, als vegetarischer Snack für zwischendurch oder als gesundes Fingerfood mit Dip beim nächsten Fernsehabend. Serviere sie mit Rote-Bete-Zaziki oder Tirokafteri, einer Schafskäsecreme aus Griechenland.

Wir finden, die Kolokithikeftedes sind einfach nur lecker und superschnell gemacht. Lass dich von ihnen verzaubern und probiere das Rezept gleich selber aus!

Sehnst du dich nach noch mehr Abwechslung auf dem Party-Buffet, bereite auch gleich noch unsere knusprigen Käsebällchen oder die Blätterteig-Happen mit Parmesan zu.