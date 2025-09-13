Außen knusprig, innen cremig: Zucchini-Blätterteig-Päckchen

Kannst du auch wie wir einfach nicht genug von Zucchini bekommen? Kaum ein anderes Gemüse lässt sich schließlich auf so vielfältige Art und Weise zubereiten wie der Sommerkürbis. Mit unseren Zucchini-Blätterteig-Päckchen kommt hier eine weitere Idee für deine Zucchini-Rezeptsammlung.

Rezept für Zucchini-Blätterteig-Päckchen

Stell dir vor, du hast Blätterteig, Zucchini und Mozzarella zu Hause, was würdest du daraus zubereiten? Die Antwort ist ganz klar: unsere Zucchini-Blätterteig-Päckchen natürlich. Die begeistern mit einer knusprigen Hülle und einem weichen inneren. Highlight ist da ganz klar der geschmolzene Mozzarella, der beim Aufschneiden fantastische Käsefäden zieht.

Für unser Zucchini-Rezept musst du etwas Zeit für die Zubereitung einplanen. Aber die Mühe lohnt sich allemal. Beginne damit, die Zucchini dünn zu hobeln, mit Öl einzupinseln und im Ofen zehn Minuten zu backen. Anschließend salzst du sie. Den Blätterteig schneidest du in Streifen und aus Ricotta, geriebenem Parmesan, Pfeffer, Ei und Eigelb rührst du eine Füllung.

Lege die Zucchinischeiben so aus, dass ein Plus-Zeichen entsteht (siehe Video) und gib etwas von der Füllung in die Mitte. In die drückst du frische Basilikumblätter und ein Stück Mozzarella. Verschließe das Paket und wickle das in zwei Streifen Blätterteig ein. Verschließe das Ganze gut, streiche es mit Ei und lege die fertigen Zucchini-Päckchen in den Kühlschrank. Gut gekühlt schneidest du die Oberfläche mit einem Messer ein und backst sie im Ofen, bis die Pakete goldbraun und knusprig sind. Danach heißt es nur noch: genießen!

Zucchini und kein Ende in Sicht? Macht nichts, denn mit unseren Rezepten verwandelst du das Sommergemüse jedes Mal in einen leckeren Gaumenschmaus und bringst zusätzlich auch noch Abwechslung auf den Speiseplan. Diese mediterrane Gemüsepfanne ist perfekt, wenn es mal schnell gehen soll. Wenn du etwas Neues ausprobieren möchtest, schmeckt diese Ofenzucchini mit Feta toll und liebst du Klassiker, dann probiere ein Zucchini-Scarpaccia.

Zucchini-Blätterteig-Päckchen Oli 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Kühlzeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 große Zucchini möglichst gerade

etwas Olivenöl zum Einpinseln

Salz

400 g Ricotta

200 g geriebener Parmesan

grober Pfeffer

1 Ei

3 Eigelbe

1 Kugel Mozzarella

frisches Basilikum nach Geschmack

2 Rollen Blätterteig Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor und lege ein Backbleich mit Backpapier aus.

Wasche die Zucchini und schneide sie mit einem Sparschäler 🛒 in 0,5 cm dünne Streifen.

Bestreiche die Zucchini dünn von beiden Seiten mit Olivenöl und lege sie auf das Backblech. Backe sie 10 Minuten im vorgeheizten Backofen, nimm sie anschließend heraus und lass sie abkühlen. Tupfe die Zucchini danach trocken und salze sie leicht.

Verrühre in einer Schüssel für die Füllung Ricotta mit geriebenem Parmesan, grobem Pfeffer, einem Ei und einem Eigelb.

Schneide den Mozzarella in Stücke. Lege dann jeweils 8 Zucchinischeiben so aus, dass sie ein Plus-Zeichen bilden und gib in die Mitte ca. 150 Gramm der Ricotta-Parmesan-Masse. drücke etwas frisches Basilikum und ein Stück Mozzarella in die Füllung.

Falte das Ganze so, dass daraus ein Päckchen entsteht.

Schneide den Blätterteig längs in Streifen und bestreiche sie mit Eigelb. Wickle jedes Zucchinipäckchen noch mal in zwei Streifen Blätterteig. Verschließe alles gut, damit nichts auseinanderfällt und streiche den Blätterteig von außen mit Eigelb ein.

Lass die Zucchini-Blätterteig-Päckchen für 45 Minuten im Kühlschrank durchkühlen.

Schneide sie danach an der Oberfläche mit einem Messer einige Male leicht ein und backe die im vorgeheizten Backofen bei 180 °C Ober- und Unterhitze für 45 Minuten, bis der Blätterteig goldbraun und knusprig ist. Serviere die Päckchen dann wahlweise warm oder kalt.

