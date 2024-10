Zucchini-Bohnen-Pfanne: Die willst du sofort nachkochen

Manchmal sind es die einfachen Speisen, die am besten schmecken. Diese cremige Zucchini-Bohnen-Pfanne mit Erdnussbutter ist ein gutes Beispiel dafür. Hier treffen angebratene Zucchini und nahrhafte Bohnen auf die cremige Konsistenz von Erdnussbutter. Das Ergebnis ist ein Pfannengericht, das gleichzeitig leicht und sättigend, herzhaft und leicht süß ist.

Zucchini-Bohnen-Pfanne: cremiges Gericht mit viel Aroma

Die Erdnussbutter verleiht der Zucchini-Bohnen-Pfanne nicht nur ihre Cremigkeit, sondern auch einen leicht nussigen Geschmack. Weitere Zutaten sind Kokosmilch, Knoblauch und Sambal Oelek. Und auch Tomaten dürfen in dem Gericht nicht fehlen. Wer mag, kann auch noch Paprika, Spinat oder Auberginen dazugeben.

Die Zubereitung ist wirklich einfach und dauert gerade einmal 25 Minuten. Du beginnst damit, die Zucchini kleinzuschneiden und sie in einer Pfanne mit Öl anzubraten. Danach kommen Zwiebel und Knoblauch hinein sowie Tomaten, Kokosmilch und die Erdnussbutter. Zum Schluss gibst du die Bohnen dazu und schmeckst alles mit den Gewürzen ab. Serviert wird die Zucchini-Bohnen-Pfanne dann noch mit Petersilie und fertig ist sie auch schon. Das geht doch wirklich fix.

So schnell wie das Pfannengericht zubereitet ist, eignet es sich wunderbar für die Mittagspause oder nach einem langen Arbeitstag, wenn man keine Lust hat, noch lange in der Küche zu stehen. Selbst aufgewärmt schmeckt die Zucchini-Bohnen-Pfanne, denn nach einiger Zeit im Kühlschrank ist sie so richtig gut durchgezogen.

Wir haben immer noch nicht genug von leckeren Zucchini-Gerichten. Probiere gleich noch diese einfache Zucchini-Pfanne mit Reis oder das aromatische Zucchini-Curry. Lecker und schnell zum Feierabend schmecken auch die Bratkartoffeln mit Zucchini und Hackfleisch.