Zucchini-Cannelloni in Tomatensoße: mediterran lecker

Wir sind große Fans der Küche Italiens. Nicht nur, weil sie leicht und bekömmlich ist, sondern auch wegen ihrer kreativen und abwechslungsreichen Gerichte. Im der warmen Jahreszeit stehen deshalb öfter Zucchini-Cannelloni mit Tomatensoße auf unserem Speiseplan. Mit unserem Rezept ist die Zubereitung ganz einfach.

Zucchini-Cannelloni in Tomatensoße: mit cremiger Ricotta-Füllung

Es ist Zucchinizeit. Jetzt kann man dem Gemüse, das zu den Sommerkürbissen gehört, regelrecht beim Reifen zusehen. Wer einen eigenen Garten hat und dort Zucchini anbaut, kommt mit dem Ernten und Verarbeiten kaum hinterher. Gut, dass es so viele unterschiedliche und kreative Ideen gibt, aus Zucchini etwas Leckeres zu zaubern. Als Cannelloni, gefüllt mit Ricotta und in Tomatensoße gebacken, schmecken sie zum Beispiel nach Sommer pur und sind zudem schnell zubereitet.

Die Zubereitung der Zucchini-Cannelloni in Tomatensoße erfolgt in drei Schritten. Zuerst bereitest du die Soße vor. Schäle dafür Zwiebel und Knoblauch und schneide beides in feine Würfel. Schwitze sie in einer Pfanne mit Olivenöl glasig an und füge dann das Tomatenmark hinzu. Lösche mit den Tomaten aus der Dose ab, rühre gehackte Basilikumblätter, Honig, Salz, Pfeffer und den Thymian unter und lass die Soße etwa 20 Minuten auf mittlerer Stufe köcheln. Wird die Soße dabei zu dick, gib einfach etwas Wasser oder Tomatensaft für die gewünschte Konsistenz hinzu. Nach dem Kochen gießt du sie in eine feuerfeste Form.

Während die Soße auf dem Herd steht, wäschst du die Zucchini und schneidest sie mit einem Sparschäler der Länge nach in dünne Scheiben. Salze sie und lass es zehn Minuten einziehen. Tupfe die Scheiben anschließend ab und lege immer fünf davon nebeneinander. Sie sollten sich an den Rändern dabei leicht überlappen. Aus Ricotta, Salz, Zucker, Pfeffer, einem Ei und geriebenen Parmesan rührst du die Füllung an und verteilst ein bis zwei Esslöffel davon auf das untere Ende der Zucchinischeiben. Rolle diese zusammen und verteile sie in der Auflaufform in der Soße. Träufle etwas Olivenöl darüber und verteile den restlichen Parmesan darüber. Abschließend müssen die Zucchini-Cannelloni in Tomatensoße noch 25 Minuten im Ofen backen. Genieße sie pur oder mit frischem Brot.

Zu viele Zucchini und keine Ahnung, was du damit anstellen sollst? Wir haben Tipps! Schnell gemacht und lecker sind diese gefüllten Zucchini mit Thunfisch und Käse. Eine schnelle Beilage zauberst du mit diesen Zucchini-Pommes, die du dir auch als Fingerfood schmecken lassen kannst. Schon mal einen Dip aus dem Gemüse probiert? Dann teste doch mal unseren schnellen Zucchini-Aufstrich fürs Brot.