Dieses Wohlfühlgericht zum Feierabend hast du dir verdient

Manchmal muss es einfach ein Auflauf zum Abendessen sein. Einer, der aus wenigen, aber guten Zutaten besteht, schnell gemacht ist und natürlich so gut schmeckt, dass wir im Nu Stress und Hektik eines langes Tages hinter uns lassen können. Ein gutes Beispiel dafür ist dieser Zucchini-Champignon-Auflauf mit Hähnchen.

Schnelles Feierabendrezept: Zucchini-Champignon-Auflauf mit Hähnchen

Eine Handvoll einfacher, unkomplizierter Zutaten reicht oft schon aus, um daraus ein feines Gericht für den Feierabend zu zaubern. So wie in diesem Fall. Ein bisschen zartes Hähnchenfleisch trifft hier auf den Saison-Dauerbrenner Zucchini und auf frische Champignons. Getoppt von einer Schicht Käse, die im Ofen zu einer goldbraunen, knusprigen Schicht schmilzt und schon ist es fertig, das perfekte Wohlfühlgericht.

Alle benötigten Zutaten sind leicht zu bekommen und schnell in die richtige Form beziehungsweise Größe geschnitten. Die Zucchini schneidest du in Scheiben, die Pilze ebenfalls und das Hähnchen würfelst du mundgerecht. Zudem brauchst du Zwiebel und Knoblauch. Beides hackst du fein.

Dann brätst du zunächst die Hähnchenstücke goldbraun an, nimmst sie aus der Pfanne und dünstest dann Zwiebel, Knoblauch, Champignons und Zucchini an.

Natürlich darf auch eine cremige Soße nicht fehlen, in der die Zutaten gar gebacken werden. Hierfür rührst du eine klassische Mehlschwitze an. Ist die fertig, gibst du Hähnchen und Gemüse in eine Auflaufform, gießt die Soße darüber und bestreust alles mit Käse. Nimm am besten deinen Lieblingskäse, dann schmeckt der Auflauf noch besser. Traditionelle Sorten wie Gouda oder Emmentaler gehen aber auch.

Feiere mit uns die Zucchini-Saison und lass dir diesen köstlichen Zucchini-Champignon-Auflauf mit Hähnchen schmecken. Kannst du nicht genug vom Sommerkürbis bekommen, darfst du dir auch diese gefüllten Zucchini mit Hackfleisch, diese Hasselback-Zucchini oder diesen Kartoffel-Zucchini-Auflauf nicht entgehen lassen.

Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 Auflaufform, ca. 25 x 30 cm Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Olivenöl plus etwas mehr für die Form

500 g Hähnchenbrustfilet

Salz und Pfeffer nach Geschmack

250 g Champignons

2 mittelgroße Zucchini

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Butter

1 EL Mehl

100 ml Milch

200 ml Sahne

1/2 TL Muskat

150 g geriebener Käse z.B. Gouda oder Emmentaler Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform mit etwas Öl ein.

Schneide das Hähnchenbrustfilet in mundgerechte Würfel. Würze sie mit Salz und Pfeffer.

Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben. Schneide die Zucchini in dünne Scheiben. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein.

Erhitze 1 EL Olivenöl in der Pfanne und brate die Hähnchenwürfel 5 Minuten rundherum goldbraun an. Stelle sie dann beiseite.

Gib 1 EL Olivenöl in die Pfanne und dünste Zwiebel, Knoblauch, Champignons und Zucchini 5 Minuten.

Schmilz die Butter im Topf, rühre das Mehl mit dem Schneebesen ein und gieße Milch und Sahne unter ständigem Rühren dazu. Lass die Soße 3 Minuten köcheln und würze sie mit Salz, Pfeffer und Muskat.

Gib Hähnchen, Gemüse und Soße in die Auflaufform, vermische alles gut und bestreue den Auflauf mit dem geriebenen Käse.

Backe den Auflauf im vorgeheizten Ofen für ca. 25 Minuten, bis der Käse goldbraun ist. Lass den Auflauf anschließend etwas abkühlen und serviere ihn dann warm.

